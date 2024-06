Si te escapas este fin de semana a la playa, vas a necesitar un vestido lencero a todo color como el de Sara Carbonero

Sara Carbonero está disfrutando de un viaje a Biarritz con una firma de relojes, y eso no nos puede gustar más, porque es toda la inspiración que necesitamos este fin de semana para escaparnos a la playa. ¿Haciendo la maleta? Pues la periodista tiene claro que el vestido lencero es uniforme de verano a todas las edades. El vestido más minimalista de todos, de marcado acento noventero y del que Kate Moss se convirtió en la mejor embajadora regresa por todo lo alto esta primavera. Así lo auguran firmas como Versace, Fendi o Givenchy y celebrities como Alexa Chung y ahora también Sara Carbonero con este diseño que esperemos que sea de su marca. Una de ellas sería el slip dress o vestido lencero. El mismo no solo está siempre presente en las colecciones o en las firmas, sino que regresa cada cierto tiempo reconvertido en tendencia absoluta y, según todo apunta, no lo vamos a dejar de ver este verano 2024.

Emblema de la década de los 90, asociado irremediablemente a modelos como Kate Moss y prenda base de la estética minimalista, este cómodo y fresquito vestido, que destaca siempre por sus finos tirantes spaguetti, tejidos de carácter ultrafemenino como el satén o la seda y detalles de encajes en escote o bajo. Y Sara Carbonero nos lo ha dejado claro desde Biarritz con este modelo estampado a todo color, que aunque lo hemos buscado en su marca Slowlove, no hemos dado con él. Y ahí recae nuestra duda, puede ser un modelo que este a punto de salir, o puede ser de otra firma. Aunque eso no es ningún problema, porque en la nueva colección de Mango encontramos varios modelos de vestidos lenceros a todo color con los que podemos copiar el outfit a la periodista. Además, Sara Carbonero lo ha combinado con su complemento estrella durante todo el año, pero más si cabe aún en verano, el sombrero.

El look de Sara Carbonero. @saracarbonero

Una de sus grandes virtudes pasa por su versatilidad y, es que, pocas prendas hay que se adapten tan bien a los estilismos de día y a la vez a las elegantes opciones de noche