Sara Carbonero marca tendencia en República Dominicana con el mono naranja más favorecedor del verano (y de marca española)

Sara Carbonero ha vuelto a demostrar que no hace falta pisar una alfombra roja para firmar uno de los mejores looks del verano. La periodista se encuentra en la República Dominicana, concretamente en Cap Cana, acompañando a su hijo en un torneo de fútbol, y ha compartido varias imágenes desde el campo que han revolucionado Instagram. ¿El protagonista absoluto? Un mono naranja que no puede ser más ideal.

Se trata de un diseño de la firma española Mibambalina, confeccionado en viscosa y con tirantes estampados en tonos azules y naranjas que le aportan un toque artesanal y bohemio. Con escote recto, corte amplio de pernera y bolsillos tipo plastrón, esta prenda no solo destaca por su diseño relajado y estiloso, sino también por su comodidad, perfecta para jornadas de calor bajo el sol tropical.

El look de Sara Carbonero en un torneo de fútbol

El vibrante color naranja suave del mono realza al instante el bronceado de la piel, haciendo de este look una apuesta perfecta para vacaciones o planes al aire libre. Sara Carbonero lo ha combinado con un top blanco básico, zapatillas Converse Chuck Taylor de caña alta y accesorios con aire festivalero: pulseras, collares y pendientes a juego con el estampado de los tirantes. Un look effortless pero cargado de intención, que mezcla estilo y funcionalidad con ese sello tan suyo.

El look de Sara Carbonero en Cap Cana. @saracarbonero

La mala noticia: el mono está agotado en todas las tallas en la web de la marca, lo que confirma su éxito fulminante. La buena: nos queda la inspiración. Porque si algo sabe hacer Sara, es recordarnos que el estilo empieza con sentirse cómoda y auténtica.

Mono naranja. Mibambalina

Así que si estás buscando el look perfecto para tus vacaciones o incluso para acompañar a tus peques a cualquier plan veraniego, ya sabes: mono de color vitaminado, deportivas y actitud relajada. El uniforme de madre cool tiene nombre propio… y apellidos también: Sara Carbonero.