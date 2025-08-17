Sassa de Osma se adelanta a la gran tendencia del otoño 2025: las faldas de ante

Sassa de Osma, considerada una de las mujeres más elegantes de la realeza europea, vuelve a marcar la pauta en cuestión de estilo. En una de sus últimas apariciones, la princesa de Hannover ha sorprendido con un look sofisticado y lleno de personalidad en el que la falda de ante se convierte en la protagonista indiscutible. Una prenda que promete ser una de las tendencias estrella del otoño 2025y que Sassa ya luce con la naturalidad que caracteriza a su estilo.

Con este estilismo, Sassa confirma que su elegancia natural y su visión de la moda la mantienen como un referente indiscutible. Y lo hace mostrando, una vez más, cómo tendencias que parecían del pasado pueden reinventarse para conquistar el presente. En definitiva, Sassa de Osma se adelanta a la tendencia estrella del otoño 2025: las faldas de ante. Una prenda que promete llenar los armarios de estilo, sofisticación y un toque retro irresistible.

El look con el que Sassa confirma la tendencia

La mujer de Christian de Hannover ha elegido una falda midi de ante en tono camel, recta y de corte elegante, que estiliza la silueta y aporta ese aire clásico que nunca pasa de moda y la suya es de Sézane. El ante, material cálido y atemporal, regresa con fuerza a las pasarelas y al street style este otoño, y Sassa de Osma no ha dudado en sumarse a la ola con una propuesta impecable.

Para completar el conjunto, la princesa ha combinado esta falda con una camisa denim con detalles bordados en blanco y lazada al cuello, firmada por Philippa 1970. Una pieza especial que aporta frescura y equilibra el aire retro de la falda, creando un contraste perfecto entre lo rústico y lo refinado.

El look de Sassa de Osma. Instagram @sassadeo

En cuanto al calzado, Sassa ha elegido unos zapatos de piel marrón con tacón medio de Sézane, cómodos pero elegantes, que refuerzan la estética vintage del estilismo. Una elección que, sin duda, encaja a la perfección con el regreso de las tendencias inspiradas en los años setenta, donde el ante fue uno de los materiales más icónicos.

El ante, tejido clave del otoño

La elección de Sassa de Osma no es casual. El ante ha vuelto con fuerza en colecciones de firmas de lujo y de moda accesible, especialmente en faldas midi, chaquetas y bolsos. Su textura suave y su capacidad para elevar cualquier look lo convierten en un tejido imprescindible de la temporada. Además, su versatilidad lo hace ideal tanto para estilismos de día, con camisas y botas altas, como para propuestas de noche, combinado con blusas satinadas y accesorios dorados.

El look de Sassa de Osma. Instagram @sassadeo

Este tejido, que fue un clásico de los años setenta, regresa con un aire renovado y más sofisticado, tal como lo luce Sassa de Osma. Con su elección, la princesa demuestra que está siempre un paso por delante en tendencias, adelantándose a lo que veremos en escaparates y redes sociales este otoño.

El look de Sassa de Osma es, sin duda, una guía de estilo para quienes quieran invertir en piezas atemporales y chic. La falda de ante midi en tonos tierra se perfila como la prenda estrella de la temporada, perfecta para combinar con camisas románticas, jerséis de punto o incluso cazadoras de cuero para un aire más urbano.