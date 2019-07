Sastrería chic y artesana

La revolución de The Extreme Collection es silenciosa y se vincula directamente con la artesanía y la elegancia imperecedera de la nueva sastrería femenina. La firma madrileña lleva casi tres décadas realizando blazers de mujer de cortes puros, siluetas favorecedoras y detalles sofisticados que se aprecian en los tejidos y los pequeños ornamentos, consiguiendo condensar los códigos clásicos de la sastrería tradicional con la insolencia creativa en una propuesta con carácter. Su director creativo, Adriano García, ha sido capaz de dar un giro a la sastrería de mujer prêt-à-porter tomando como ejemplo los códigos de la moda masculina clásica, creada en Savile Row, y la ha reinterpretado de una manera genuinamente contemporánea. Así, en sus talleres de la firma, se pone énfasis en lo moderno, lo discreto y en una estética purista donde se valora la textura sobre el color y la línea, y la proporción sobre el adorno.

Un trabajo exclusivo y manual

Aunque los trajes no están hechos a medida, las colecciones sí que son exclusivas y en edición limitada, con prendas que no dejan indiferente por su creatividad y siempre cumplen con las expectativas de las clientas, las Gentlewoman de The Extreme Collection. Lo que realmente llama la atención de la firma madrileña es el trabajo manual que hay detrás de cada prenda. Los artesanos especializados, que trabajan en el taller, realizan tareas específicas como coser los delanteros, bordar y rematar los ojales o hacer que las costuras laterales apenas se perciban. Además, muchos de sus bordados llevan más de 250.000 puntadas y se tardan más de 8 horas en realizarlos. Ante este laborioso proceso se puede llegar a entender que para elaborar de principio a fin un blazer o una chaqueta de The Extreme Collection se tarde hasta seis meses y que muchas de sus creaciones se agoten antes incluso de ser puestas a la venta. Son obras de arte en movimiento.

Rumbo a la internacionalización

The Extreme Collection está adquiriendo mayor prestigio fuera de nuestras fronteras, con puntos de venta repartidos por los cinco continentes. Sus propuestas visten los escaparates de las calles más elegantes de Londres, Berlín, Milán o Kuwait. Muy pronto este proceso de internacionalización vivirá un punto de inflexión con la apertura de tiendas propias en Shanghai y Los Ángeles. Un hecho que expone de nuevo que el buen saber hacer de la moda española, a través de firmas valientes y con personalidad propia, atrae a los mercados internacionales.