Eugenia Martínez de Irujo brilla en Las Vegas con los pantalones azules que elevan cualquier look de noche

Eugenia Martínez de Irujo nos sorprendió hace unos días con su aparición en la ciudad de Las Vegas con motivo de la 26ª edición de los Latin Grammy 2025, la aristócrata se presentó junto a su marido Narcís Rebollo con un precioso y "made in Spain" vestido con muchos brillos, una apuesta tan ideal como la que ha llevado horas después de la entrega de premios.

Y es que, si algo nos encanta de Eugenia es esa capacidad suya para reinventarse en cada aparición pública sin renunciar nunca a su estilo personal: fresco, divertido, fiel a su esencia y siempre con ese toque lúdico que la convierte en una de las mujeres más auténticas del panorama nacional. Esta vez, lejos de la alfombra roja y los flashes del gran escenario latino, la hija de la duquesa de Alba ha vuelto a demostrar por qué sigue siendo una de las españolas más seguidas cuando hablamos de moda… con unos pantalones brillantes que podrían haber salido directamente de un escenario de los años 70 y que, sin embargo, funcionan a la perfección en pleno 2025.

Los pantalones metalizados: la tendencia que arrasará en las últimas noches de 2025

Si Las Vegas pide brillo, Eugenia responde. Y que mejor manera de hacerlo que con unos pantalones metalizados, esa pieza que en las últimas temporadas ha conquistado desfiles, prescriptoras y editoriales de moda por igual. Aunque se podría decir que estos conocieron su gran auge con la explosión de la estética disco de los años 70: pantalones brillantes, tejidos metalizados y ese espíritu hedonista que convirtió la pista de baile en una pasarela improvisada. Pero que, después de años dominados por los neutros, el auge del brillo ha llegado como un soplo de aire fresco: colores vibrantes, tejidos laminados, acabados serpiente o pitón y una clara intención de elevar lo nocturno hacia lo festivo.

Snake Pants Luxury Snake Blue. Adriana Iglesias

El azul metalizado que lleva Eugenia es un ejemplo perfecto de cómo esta tendencia puede ser atrevida sin perder elegancia. Su textura con efecto piel exótica aporta sofisticación, mientras que la silueta ligeramente acampanada estira visualmente la figura y añade ese movimiento que tanto favorece en un look de noche. Son, en definitiva, los pantalones que se han colado en el armario de las que buscan algo diferente para brillar (literal y figuradamente) sin caer en el exceso.

El look completo de Eugenia o cómo llevar brillos sin perder la elegancia

La aristócrata ha vuelto a demostrar que sabe jugar con la moda sin miedo, y con mucha precisión. Su apuesta por combinar una camisa negra clásica con los pantalones metalizados de Adriana Iglesias es un acierto estilístico que estamos seguras de que hasta su hija Tana habrá aplaudido desde la distancia. El negro pule, equilibra, aporta seriedad y deja que la prenda protagonista brille (nunca mejor dicho) sin competir con nada más.

El corte de la blusa, fluido, ligeramente oversize y con cuello abierto, suaviza el carácter atrevido del pantalón, aportando esa armonía que convierte el look en algo impecable. Como remate final, unos zapatos negros de plataforma, que suman altura y ayudan a que el bajo del pantalón caiga perfecto. Además, Eugenia apuesta por una melena suelta y un maquillaje natural, lo que refuerza esa sensación de look relajado, sofisticado y con cero pretensiones. Una mezcla que pocas saben manejar con tanta facilidad como ella.