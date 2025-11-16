Estas son las zapatillas con las que Eugenia Martínez de Irujo acaba de dictar el look de aeropuerto definitivo

Viajes y más viajes así es como se presenta el mes de diciembre para la mayoría de españoles, ya sea para esa escapada con tu pareja o amigos que llevas tanto tiempo esperando, para celebrar las fiestas navideñas rodeada de tus seres queridos o para perderte a la otra punta del mundo. Y nada dice look de aeropuerto (o en la carretera) como un par de zapatillas cómodas, y si además pueden tener un punto tan estiloso como tendencia para rematarlo mejor que mejor.

Llevamos varios días hablando de los impecables estilismos que se llevó Eugenia Martínez de Irujo a Las Vegas para los Latin Grammy y ahora acabamos de descubrir que la Duquesa de Montoro derrocha el mismo estilo en las alfombras rojas más exclusivas como en las nubes rumbo a Madrid. Lo hemos comprobado en uno de los stories que su marido, Narcís Rebollo ha compartido en Instagram.

Las zapatillas cómodas que elevan cualquier look de aeropuerto

A la hora de viajar, el calzado lo es prácticamente todo. Si algo hemos aprendido en los últimos años —entre vuelos eternos, escalas y maratones de maletas por los aeropuertos— es que un par de zapatillas cómodas puede lo son todo para volar y despegar con estilo. Y si además tienen ese punto diferenciador que convierte un outfit sencillo en un estilismo con personalidad, el acierto está asegurado. Las de Eugenia cumplen esa premisa con nota: cómodas, prácticas y con ese guiño "trendy" que marca la diferencia.

Así combina Eugenia sus zapatillas para viajar con estilo

Se trata de un modelo made in Italy de la firma de lujo "Shop Art", una etiqueta conocida por su estética atrevida y moderna. Metálicas, con suela gruesa, mensaje gráfico en contraste y esa energía dosmilera que funciona igual de bien con looks relajados como con conjuntos más urbanos. En la imagen, Eugenia las combina con un pantalón amplio en tono verde y un maxipañuelo coral, demostrando que incluso en un vuelo nocturno se puede viajar cómoda sin renunciar a un toque fashion.

Zapatillas Don´t stop the music. Shop Art

Lo que más nos gusta es que Eugenia vuelve a dejarnos una lección de estilo "effortless": prendas holgadas, tejidos gustosos y un toque de color que rompe la monotonía del look. Sus zapatillas plateadas aportan ese plus de personalidad que cualquier look de aeropuerto agradece, sobre todo cuando lo que buscamos es sentirnos bien sin perder ese puntito chic que tanto define a la aristócrata.

Las zapatillas plateadas de Euegnia Martínez de Irujo. @narcisrebollo

Porque sí, Eugenia Martínez de Irujo puede posar impecable en una alfombra roja, pero también sabe cómo firmar un lookazo incluso con las piernas apoyadas en la pared del avión. Y ese equilibrio entre comodidad y estilo es justamente lo que queremos copiar este diciembre.