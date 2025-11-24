Eugenia Martínez de Irujo marca tendencia con el look más cómodo con zapatillas de plataforma en el concierto navideño de David Bisbal en Sevilla

Eugenia Martínez de Irujo volvió a convertirse en una de las protagonistas más elegantes y naturales del fin de semana al asistir en Sevilla al concierto navideño de David Bisbal, una de las citas más especiales de su gira Todo es posible en Navidad. La aristócrata, que mantiene una relación cercana con el artista desde hace años, no quiso perderse este show tan emotivo que mezcla villancicos con versiones de algunos de los grandes éxitos de su carrera.

Como es habitual en ella, Eugenia apostó por un look que resume su esencia: comodidad, naturalidad, estilo propio y cero artificios. Un estilismo completamente negro, sencillo a primera vista pero repleto de detalles que marcan la diferencia y que definen la fórmula de moda de una de las mujeres con mayor personalidad del panorama nacional.

El abrigo negro oversize: su sello personal

La pieza clave del look fue un abrigo negro de corte oversize con doble botonadura. Eugenia lleva años demostrando que sabe cómo elevar un básico aparentemente simple hasta convertirlo en un must de cualquier armario. El fit relajado, el tejido con caída y el largo ligeramente por debajo de la rodilla lo convierten en una inversión perfecta para el invierno, y ella lo sabe combinar como pocas.

Este tipo de abrigo no solo abriga, sino que aporta ese toque urbano y chic que tanto caracteriza a Eugenia: sofisticación sin esfuerzo, elegancia sin rigidez y un punto masculino que encaja perfectamente con su estilo.

El jersey gris: la clave para iluminar el total black

Bajo el abrigo, la hija de la Duquesa de Alba escogió un jersey gris de punto fino. Una prenda básica, pero siempre acertada, que rompe el negro absoluto y da un toque de luz sutil al conjunto. Es un recurso muy utilizado por las mujeres que dominan los looks monocromáticos: introducir un tono neutro que suaviza, aporta dimensión y hace que el outfit sea incluso más versátil.

Completando el look, Eugenia apostó por unos pantalones rectos negros, de estilo relajado y caída fluida. Una elección que reafirma su preferencia por las prendas prácticas y atemporales, las que realmente se llevan una y otra vez porque funcionan en cualquier situación. Este tipo de pantalón es perfecto para un concierto: cómodo para moverse, elegante en fotografías y compatible con cualquier tipo de calzado.

Las zapatillas de plataforma: su gesto más personal

Nadie combina comodidad y estilo como Eugenia, y prueba de ello son susen gris, un calzado que ya forma parte de su firma personal. Es un contraste inesperado con el total black del look, pero justo por eso funciona tan bien. Ella siempre defiende que el estilo no debe estar reñido con sentirse uno mismo, y este detalle lo resume a la perfección.

En conjunto, Eugenia Martínez de Irujo volvió a demostrar que no necesita tendencias ni artificios para destacar. Su look para el concierto de David Bisbal es la prueba de que la elegancia real está en la naturalidad, en la comodidad y en saber mantenerse fiel al propio estilo incluso en los momentos más especiales.