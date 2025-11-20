Eugenia Martínez de Irujo y Nuria Roca confirman el look ganador para la cena de empresa de Navidad: todo al negro

La Navidad ya está a la vuelta de la esquina y con ella llegan las inevitables preguntas de cada diciembre: ¿qué me pongo para la cena de empresa? ¿Cuál es el look perfecto para una noche navideña elegante, sin exceso y sin complicaciones? En el evento de Marciano by Guess celebrado en la casa Lorenzo Castillo, dos mujeres dieron la respuesta de la forma más impecable posible: Nuria Roca y Eugenia Martínez de Irujo con looks de la firma.

Ambas apostaron por el negro, ambas brillaron sin recurrir al brillo y ambas demostraron por qué el black is back —si es que alguna vez se fue— sigue siendo la clave de cualquier buen look festivo.

Eugenia Martínez de Irujo: el poder del traje negro impecable

Eugenia Martínez de Irujo apareció con uno de los looks más elegantes de la noche: un traje negro de dos piezas, con chaqueta de doble botonadura y un escote profundo que aporta el toque festivo justo. La aristócrata es especialista en equilibrar sofisticación con naturalidad, y aquí lo consiguió con nota.

El look de Eugenia. Cortesía Marciano by Guess

El corte de la americana, ligeramente entallada y con hombreras marcadas, realza la silueta sin rigidez. El pantalón recto estiliza y alarga la figura, una elección inteligente para cenas en las que queremos ir perfectas sin renunciar a la comodidad. El negro total, lejos de resultar sobrio, se vuelve magnético gracias a dos detalles clave: un collar dorado con diseño en cruz y un bolso negro de tiras entrelazadas, que aportan textura y personalidad al conjunto.

Este look es la prueba de que un buen traje negro lo resuelve todo: cenas de Navidad, eventos de empresa o incluso una comida formal. Atemporal, elegante y poderoso, perfecto para quienes no quieren llevar vestido pero sí transmitir un aura de lujo discreto.

Nuria Roca: el negro como sinónimo de modernidad

Nuria Roca, siempre impecable en alfombras y eventos, volvió a reafirmar su maestría con los looks monocromáticos. Para la cita, eligió un total black compuesto por pantalón recto, jersey de cuello vuelto y blazer oversize, un combo que se ha convertido en su uniforme más elegante.

El look de Nuria. Coretsía Marciano by Guess

Mientras muchas invitadas optan por lentejuelas en estas fechas, Nuria prefiere el minimalismo moderno: piezas bien cortadas, tejidos que caen con peso y una silueta suave y estilizada. El resultado es un look perfecto para una cena de empresa, especialmente si quieres transmitir profesionalidad, estilo y cero estridencias.

El toque festivo lo aporta su clutch dorado, que rompe ligeramente el monocromo sin restarle sofisticación. El maquillaje con labios rojos, su melena suelta y los colgantes dorados delicados rematan un look elegante, fácil de replicar y absolutamente infalible.

Dos estilos, un mismo mensaje: el negro siempre funciona

Tanto Eugenia como Nuria apostaron por la fórmula más sencilla y efectiva del invierno: el look negro elevado con detalles dorados. Dos mujeres con estilos distintos, pero una misma idea que compartimos todas cuando llegan estas fechas: queremos vernos bien, sentirnos cómodas y acertar siempre.

Y aquí está la inspiración: trajes impecables, básicos sofisticados, complementos dorados y esa actitud segura que convierte cualquier look en un éxito. Para las cenas que vienen —las de empresa, las de amigas, las de Navidad— este dúo estilístico es, sin duda, la guía perfecta para vestir elegante sin complicarse.