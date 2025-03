La Semana de la Moda de Milán nos deja claro qué prendas clave llevaremos la próxima temporada

¡Ciao Milano! La ciudad de la pasta, los gelatos y las tiendas de ropa más exclusivas ha echado el cierre una temporada más a su tan esperada Semana de la Moda. Con un calendario del 24 de febrero hasta el día de hoy (3 de marzo) algunas de las casas más antiguas del panorama fashion han vuelto a dejar boquiabiertas a editoras de moda, celebrities, y todos los presentes con sus propuestas creativas. La fashion de week de Milan es una de las favoritas a nivel europeo por expertos e insiders y es que como hemos visto en los últimos días, multitud de rostros nacionales como Aitana e internacionales como Sharon Stone se han dado cita en la capital de la moda para presenciar las tendencias que todas llevaremos en el próximo otoño-invierno 2025-2026.

Desde Gucci pasando por Prada o Fendi, las grandes casas italianas lo han vuelto a hacer y han conseguido que aunque el invierno 2025 no haya terminado ya estemos pensando en las prendas que llenarán nuestros armarios en la próxima temporada, algo así como si viéramos a nuestra yo del futuro con los lookazos que primero brillaron en las pasarelas. Ya sabemos que algunas de las tendencias a las que no podremos escapar serán las transparencias, los lunares o el omnipresente rojo, pero ¿y si te decimos que también hemos analizado las prendas que según Donatella Versace o Miuccia Prada van a ser las estrellas de la temporada? Pues sí, amigas, nosotras también estamos obsesionadas con la última Milan Fashion Week y no hemos podido evitar analizarla como buenas detectives de la moda, así que sin más dilación estas han sido algunas de las prendas que más hemos visto sobre las pasarelas de la capital italiana, desde abrigos de pelo, pasando por faldas de cuero o vaqueros de tiro muy bajo. ¿Estás lista para soñar con tu armario del próximo otoño-invierno?

Las prendas que más han brillado en la Semana de la Moda de Milán

Si algo nos ha dejado claro la Milan Fashion Week es que el otoño-invierno 2025-2026 nos va a traer una mezcla perfecta entre nostalgia y vanguardia, con siluetas que reinventan los clásicos y guiños a ese exceso que tanto nos gusta de la moda italiana. Estas son las piezas que hemos visto repetirse en más de un desfile y que, te avisamos desde ya, van a estar por todas partes.

Vaqueros de tiro muy bajo

Look vaqueros tiro bajo desfile Dolce & Gabbana. Gtres

El regreso del estilo dosmilero sigue en pleno auge, y estos gigantes lo han dejado claro. Diesel llevó el tiro bajo al extremo con sus bumster jeans, mientras que Dolce & Gabbana lo reinterpretó con una versión más glam y bordados de cristales y Versace apostó por el corte sensual.

Chaquetas bouclé

Look chaqueta bouclé desfile Diesel. Gtres

Desde Diesel hasta Moschino, el tejido bouclé se convirtió en el inesperado protagonista. En Diesel, apareció en chaquetas en gris, rosa y verde con siluetas radicales, mientras que Moschino lo utilizó para reinterpretar sus icónicos trajes con detalles inacabados que jugaban con la idea del proceso de confección.

Faldas de cuero

Look falda cuero desfile Tod's. Gtres

La falda de cuero se convierte en un básico de invierno, en realidad, el cuero en todas sus versiones con abrigos tipo trench, vestidos midi y un sinfín de accesorios. Fendi la presentó con siluetas más femeninas y cintura baja, mientras que Tod’s apostó por líneas minimalistas y un acabado estructurado que encaja con su visión del lujo discreto.

Vestidos lenceros

Vestido lencero look desfile Roberto Cavalli. Gtres

Los slip dresses siguen reinando, pero con toques diferenciados según la firma. Cavalli los adornó con bordados tridimensionales inspirados en la naturaleza, mientras que Alberta Ferretti los presentó en tejidos etéreos y con plisados de ensueño.

Abrigos de pelo

Italy Fashion Gucci F/W 25/26 ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Sin duda, han sido una de las grandes estrellas de la pasarela, los hemos visto en prácticamente todas las colecciones. En Prada, los vimos en versiones voluminosas y con un aire retro, mientras que en Gucci, se apostó por versiones más fluidas y maximalistas, perfectas para elevar cualquier look.

Vestidos de punto Bardot

Italy Fashion Max Mara F/W 25/26 ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Una propuesta que encaja perfectamente con la estética sofisticada y funcional de Max Mara. Su versión del vestido Bardot en punto aporta un aire romántico, pero estructurado, ideal para las que buscan comodidad sin perder elegancia.

¿Cuál será tu prenda fetiche la próxima temporada otoño-invierno?, nosotras ya nos vemos enfundadas en abrigos 'mob wife', con un slip dress de pedrería y unos jeans de tiro bajo,