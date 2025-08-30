Susana Griso termina sus vacaciones en una clínica estética antes de su vuelta a la televisión

El próximo lunes 1 de septiembre, millones de españoles despertarán del sueño vacacional para sucumbir a la pesadilla del día a día y regresar al trabajo. Entre ellos se encuentra Susana Griso, que tras un verano alejada de la pequeña pantalla para tomarse un merecido descanso, volverá a ponerse al frente de una nueva temporada de “Espejo público”.

En realidad, Griso retomó su trabajo en televisión esta misma semana, cuando tuvo que atender varias reuniones previas y pasarse por los estudios de Antena 3, en los que casi pasa más tiempo que en su propia casa.

Con la vista puesta ya en el lunes, cuando se cuele una vez más en las casas de millones de espectadores, la presentadora quiere estar perfecta y lucir un aspecto radiante en su vuelta al trabajo, y qué mejor forma de hacerlo que pasarse por su clínica estética de confianza.

Se trata del centro de Maribel Yébenes, que en los últimos años se ha convertido en una referencia en lo que a belleza y medicina estética se refiere. Son muchos los rostros conocidos que se han puesto en sus manos para presumir de la mejor versión de sí mismos, y Griso no ha querido quedarse atrás. La ocasión lo merece, puesto que está a punto de celebrar dos décadas al frente de “Espejo público”.

“Quedan 48 horas para arrancar la vigésima temporada. Me cuesta creer que hayan pasado ya veinte años. Hemos enterrado Papas y Reyes; contado sorprendentes abdicaciones; hemos visto salir al Reino Unido de la Unión Europea; guerras en el continente que creíamos olvidadas; crisis migratorias; pandemias; volcanes y danas…”, ha comentado, emocionada, en sus redes sociales.

La nueva temporada llegará repleta de sorpresas, incluyendo nuevos colaboradores que harán todavía más plurales y diversas las mañanas de Antena 3, unas mañanas que Griso retoma con ganas tras sus merecidas -e invernales- vacaciones.

La periodista viajó hasta Ushuaia, una ciudad ubicada en el extremo sur de Argentina, en la provincia de Tierra del Fuego, conocida popularmente como “el fin del mundo” por ser la ciudad más austral del planeta. Rodeada por la majestuosa Cordillera de los Andes y bañada por las frías aguas del Canal Beagle, Ushuaia ofrece un paisaje natural espectacular: montañas cubiertas de nieve, bosques subantárticos y glaciares que cortan la respiración.

A pesar de sus temperaturas bajo cero, los intensos vientos y las frecuentes ventiscas propias del invierno austral, esta remota ciudad atrae cada año a miles de turistas en busca de una experiencia invernal auténtica. Ushuaia se ha consolidado como un verdadero paraíso para los amantes del esquí, el snowboard y otras actividades en la nieve, gracias en gran parte al prestigioso centro invernal Cerro Castor.

Su atmósfera salvaje y alejada del bullicio, unida a la posibilidad de navegar entre bloques de hielo o incluso avistar la aurora austral, convierte a este rincón del planeta en un destino mágico y lleno de aventura, ideal para quienes buscan algo diferente, como Griso.