Celebrities
El vestido satinado de Tamara Falcó que ha comprado en Mango por 60 euros y es perfecto para estas fiestas
La marquesa de Griñón pone el broche de oro a su 44 cumpleaños con un atuendo que siempre funciona para las veladas
Este cumpleaños de Tamara Falcó ha dado mucho de qué hablar. Más allá de ser partícipes de cada una de las celebraciones a través de las redes sociales, también nos ha mostrado una serie de looks que no han dejado indiferente a nadie. Desde el top de Zara que más estiliza hasta el vestido satinado que acabamos de descubrir en su última publicación de Instagram.
Esta vez, ha reunido tanto a familiares como a amigos en una íntima velada. Lo hemos descubierto a través de unas fotografías donde nos ha cautivado una preciosa decoración de mesa (que puede servir de inspiración para las comidas o cenas de Navidad), así como el maravilloso estilismo con el que se ha coronado la marquesa de Griñón. Es elegantísimo, confiable y lo podemos encontrar ahora mismo en una de las marcas españolas más irresistibles.
Un vestido chocolate en tendencia
Ante unas semanas donde nos nutrimos de la absoluta inspiración para los looks de Navidad, Tamara Falcó nos ha resuelto todas las dudas. Y es que ha escogido el color que ha marcado este 2025, como es el chocolate, para convertirse en la anfitriona perfecta. Se trata de un vestido de efecto satinado con escote en V con un leve fruncido, espalda al descubierto y finos tirantes que acentúan la sensación de elegancia. De líneas rectas, de corte fluido y con una estética totalmente atemporal.
Además de ser un básico de fondo de armario, también es una alternativa perfecta para convertirse en la invitada mejor vestida de esta temporada. Para evitar el frío, nada mejor que un abrigo de efecto pelo de lo más cogedor o, incluso, una camiseta semitransparente (o con detalles joya o glitter) para debajo del atuendo. Como vemos, se trata de un ítem de lo más versátil al que le podemos sacar mucha vida con diferentes propuestas.
De una firma española que está a 60 euros
Es un vestido propio de una colección de verano 2025 de Mango que actualmente está agotado en el tono chocolate. No obstante, bien es cierto que está disponible en buganvilla, otro de los colores que también se está llevando este otoño-invierno 2025/26 y que siempre funciona cuando las tardes se acortan y el frío se apodera de nosotros. Actualmente está disponible por un total de 60 euros en Zalando.
Vestido satinado, de Mango (60 euros)
Un peinado que sientan bien a las mujeres 40+
Más allá de cautivarnos con el estilismo, Tamara Falcó ha deslumbrado en cuanto a términos de belleza. Y es que ha enfatizado sus facciones con un maquillaje de lo más confiado del día a día, pero con toques más glamurosos y con un acabado luminoso. Ahora bien, nos ha mostrado uno de los cortes de pelo más fáciles y favorecedores para las mujeres 40+, como es el corte de pelo bob long con ondas nada marcadas.
Sí, Tamara Falcó ha vuelto a marcarse otro lookazo en su 44 cumpleaños. Una vez más nos demuestra que se puede encontrar maravillosos modelos en marcas low cost como Zara o Mango para dar segundas, terceras e infinitas vidas.
