Tamara Falcó firma el look con vaqueros y zapatillas perfecto para sobrevivir al frío de Madrid

Tamara Falcó ha compartido en Instagram uno de esos momentos cotidianos que tanto gustan a sus seguidoras: un “día bonito por Madrid” en el que se la ve parada frente a una floristería del centro, móvil en mano y rodeada de ramos de temporada. Más allá de la estampa romántica, lo que ha llamado la atención es su look, una propuesta sencilla pero muy estudiada para plantarle cara al frío de la capital sin renunciar al estilo.

La marquesa apuesta por un conjunto urbano donde mandan las líneas relajadas, los tejidos calentitos y el calzado cómodo. Es el tipo de estilismo que cualquiera querría llevar para hacer recados, pasear por la ciudad o quedar a tomar un café cuando las temperaturas se desploman.

El combo vaqueros y zapatillas que nunca falla

La base del look de Tamara Falcó son unos vaqueros azules de corte recto, ligeramente holgados y con bajo limpio, sin rotos ni detalles llamativos. Ese tipo de jean es clave para conseguir una silueta actual y favorecedora, porque estiliza sin marcar en exceso y combina con absolutamente todo.

El look de Tamara. Instagram @tamara_falco

En los pies, Tamara se decanta por unas zapatillas deportivas en tonos claros, grises y blancos, de estética running. Este tipo de deportivas suma puntos de comodidad para caminar por la ciudad y, al mismo tiempo, da un aire joven y desenfadado al conjunto. El tándem vaqueros + zapatillas es infalible para quienes buscan un look todoterreno que funcione desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde.

El abrigo amplio que necesitas cuando baja el termómetro

La prenda estrella del estilismo es un abrigo tipo chaquetón en tono azul marino oscuro, de patrón amplio y con capucha. Ese corte envolvente permite superponer varias capas debajo sin sensación de agobio y crea el efecto de “abrazo” tan necesario en los días más fríos. Además, el color marino es un clásico que combina con toda la paleta de invierno y aporta un punto elegante incluso a los conjuntos más informales.

Tamara completa el outfit con un bolso bandolera llevado al hombro, perfecto para tener las manos libres y poder sujetar el móvil o las flores sin complicaciones. El resultado es un look muy funcional, pensado para la vida real, pero con ese toque sofisticado que caracteriza el estilo de la colaboradora de televisión.

Cómo copiar el look invernal de Tamara Falcó

Recrear este estilismo es tan sencillo como seguir cuatro pasos: elegir unos vaqueros rectos de caída suave, sumar unas zapatillas deportivas cómodas, buscar un abrigo amplio en un tono neutro y rematar con un bolso cruzado práctico. A partir de ahí, cada una puede adaptarlo a su propio armario: cambiando el color del abrigo, jugando con sudaderas o jerseys de punto debajo o incorporando bufanda y gorro en los días de frío extremo.

El look de Tamara Falcó demuestra que para ir estilosa por Madrid en pleno invierno no hacen falta grandes artificios: basta con invertir en buenas prendas de fondo de armario y combinarlas con sentido común. Un uniforme urbano, calentito y favorecedor que se convertirá en el mejor aliado de la temporada.