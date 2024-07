Este es el vestido de Mango de Isabel Díaz Ayuso que ya tiene lista de espera para ir a la oficina en julio con sandalias

Isabel Díaz Ayuso ha recuperado el vestido de Mango que estrenó hace unas semanas, y que ya nos ha dejado claro que es su vestido favorito del verano. En Salamanca, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado el acuerdo que las comunidades autónomas gobernadas por el PP han impulsado para una Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) común para 2025 y ha alertado de que los socialistas "vienen destruyendo la calidad educativa", y también ha sostenido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene "la cara muy dura" y "muy poco respeto por las instituciones" por decidir que el fiscal general del Estado, Álvaro García-Ortiz, "que depende del mismo, no va a ser cesado". Pero obviamente, política a un lado, nosotras solo nos hemos podido fijar en su vestido de Mango que se ha convertido en su favorito del verano, que ya tiene lista de espera y no está rebajado.

Pero volviendo a lo que nos ocupa, Ayuso no esperó al inicio de las rebajas 2024 y se ha hecho con el vestido estampado con 'cut out' de Mango más elegante del verano que ya estrenó hace una semanas y que este lunes ha recuperado para viajar hasta Salamanca. Las pasarelas, el street style, las tiendas y las celebrities que más nos inspiran dejan claro que esta es la prenda en tendencia que llevaremos en los looks de invitada más arriesgados. La encargada de avalar esta tendencia ha sido Rosalía que, siguiendo las claves que Acne Studios ha dictado en su colección de primavera/verano 2024 - y otras como Paco Rabanne también-, se ha dejado ver en su front row de Paris Fashion Week luciendo un vestido negro cuyo cut-out también se sitúa bajo el escote, pero este de Isabel Díaz Ayuso de Mango es perfecto para el verano. Una tendencia que le gusta mucho a la presidenta madrileña, la de lucir vestidos con aperturas que estilizan.

(I-D) El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aplauden a su llegada a una reunión para abordar la EBAU única, a 1 de julio de 2024, en Salamanca. Manuel Ángel Laya Europa Press

Vestido estampado aperturas, de Mango (39,99 euros)

Vestido estampado. Mango

Un vestido que parece que Ayuso ha combinado con sandalias planas y que nosotras también llevaríamos con alpargatas de cuña para estilizar más el diseño.