Tamara Falcó apuesta por un vestido de estampado floral de Pedro del Hierro para la boda de su amiga Luisa Bergel

La Marquesa de Griñón ha puesto fin a sus vacaciones de ensueño en la Polinesia Francesa junto a su marido, Íñigo Onieva, destino donde los hemos visto de lo más relajados, felices y muy sonrientes gracias a las numerosas fotografías que nos han enseñado a través de sus redes sociales. Tamara Falcó, por su parte, nos ha dejado looks de lo más icónicos, muy sencillos y perfectos para pasar los días frente al mar. Hace unos días vimos a Tamara Falcó con vestido camisero de una firma 'made in Spain' en tono verde, lila y blanco, un vestido que fácilmente podríamos usar en nuestro día a día en la ciudad acompañado de unas sandalias de tacón y un bolso maxi, y ayer la Marquesa de Griñón nos conquistaba ayer con un bikini rosa, un modelo que sigue la tendencia 'barbiecore' y que todavía podemos comprar en Calzedonia para los últimos días de verano. Todos estos looks tan veraniegos han supuesto el punto y final a las vacaciones de verano de Tamara Falcó junto a su marido, Íñigo Onieva, y es que la joven pareja viajaba esta madrugada a España para la boda de sus amigos Luisa Bergel y Cristian Flórez. Una boda muy importante para ellos, ya que fue Luisa Bergel quien presentó a Tamara Falcó al que hoy es su marido, Íñigo Onieva, en 2020. Es por ello por lo que el matrimonio ponía rumbo a Sotogrande esta madrugada, quienes no podían perderse una celebración de tal calibre. Se espera que Tamara Falcó luzca un vestido de Pedro del Hierro negro con estampado floral en rojo, una opción muy acertada para una ocasión tan especial.

La celebración tendrá lugar hoy sábado 26 de agosto en un pueblo cercano a Sotogrande, donde tendrá lugar la misa y la posterior celebración por todo lo alto. Estando en las fechas que estamos, el modelo de Pedro del Hierro escogido por Tamara Falcó no puede ser más acertado. Si bien a principios de verano nuestras influencers favoritas nos deleitaban con los vestidos más llamativos, originales y elegantes, como este vestido midi de Marta Pombo en lino y en tono lima, o la propuesta de vestido lila que Rocío Osorno lucía lleno de volantes y mini que conjuntaba con unas sandalias de tiras doradas, para una boda a finales de agosto -y a las puertas del otoño-, los vestidos en tonos más oscuros son la opción más adecuada. ¿Cómo podría combinar Tamara Falcó este vestido? Seguramente escoja unas sandalias de tacón negras o en tono dorado, ya que son calzados básicos y de fondo de armario que van con todo tipo de looks. Como accesorios, unas joyas minimalistas en dorado, dejando todo el protagonismo al vestido. Se trata de un modelo midi, de cuello tipo corazón, de tirantes y entallado. Sin duda, el vestido de Pedro del Hierro que ha escogido Tamara Falcó es perfecto para la boda de Luisa Bergel y Cristian Flórez.

Vestido estampado cortes, de Pedro del Hierro (289,00 €)

Vestido estampado cortes Pedro del Hierro

Se trata de un modelo perfecto para looks de invitada y otras ocasiones especiales cuyo 'dress code' sea más elevado.