Tamara Falcó es la reina de la boda de Alonso Aznar y Renata Collado en México con un look de lo más glamuroso

Ayer Tamara Falcó nos dejaba un look de lo más calentito (y comfy) como embajadora de Falconeri para este invierno, pero ahora empieza el lunes como toda una invitada perfecta a las bodas de diciembre como toda una reina. Y lo ha hecho en la boda de Alonso Aznar y Renata Collado en México, de la que aún no habíamos tenido ninguna fotografía, pero ahora ya hemos descubierto los looks de invitados de Tamara Falcó e Íñigo Onieva este fin de semana. Es la crónica de una boda sin ruido anunciada por sus propios protagonistas, Alonso Aznar y Renata Collado: "Estamos absolutamente emocionados de embarcarnos juntos en este bello viaje y vuestro amor y apoyo significa todo para nosotros. Vuestra presencia en nuestra boda es el mejor regalo que os podríamos pedir. Gracias desde el fondo de nuestro corazón por vuestra bondad y generosidad. Tenemos muchas ganas de compartir felices momentos con vosotros en los años venideros. Renata & Alonso".

Y después de eso, nada hemos podido ver este fin de semana en Mérida (México), hasta que Tamara Falcó nos acaba de regalar su look de invitada perfecta que hasta Isabel Preysler le va a querer copiar. La pareja se dio el sábado el 'sí quier' en el estado de Yucatán (México) y cualquiera de los detalles que han salido a la luz da una pista de la exquisitez y discreción de este evento. El lugar escogido es la ciudad mexicana de Mérida. A media hora de allí se encuentra la hacienda Sac Chic, donde se ofrecerá el banquete, un lugar descrito en su web como "un elixir para un espectacular jolgorio de los sentidos". Y para este boda, Tamara Falcó ha lucido un look con un toque muy mexicano.

Un look de Tamara Falcó de TFP para Pedro del Hierro, entendemos que de la próxima colección, con blusa blanca, fajín naranja y maxi falda roja.