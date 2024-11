12 abrigos de Mango, Sfera y Zara que ya tenemos en nuestra lista para Black Friday

Comienza la cuenta atrás para adquirir toda nuestra cesta de la compra del Black Friday. Efectivamente, querida lectora, este artículo es un aviso de última hora con el objetivo de que con tardes en hacer toda la lista de los artículos esenciales que te comprarás el próximo 29 de noviembre con descuentazos. No queremos que ocurra lo mismo que en cada rebajas: confiamos con que tenemos suficiente tiempo para hacerla y acabamos a la hora de apertura de los descuentos con todo lo que deseábamos agotado. Esta vez, no ocurrirá, puesto que nuestra redacción se ha ocupado a lo largo de estas semanas para seleccionarte toda la lista de deseos de una editora de moda prevenida a aprovechar todas las tendencias súper rebajadas. Si anteriormente hemos hablado delos zapatos en los que invertir durante dicha fecha, ahora toma el relevo los abrigos más calentitos para sobrevivir a todo el invierno. Por lo que, además de hacer un llamamiento a las que todavía no han seleccionado sus siguientes adquisiciones, también es un resumen de todas las prendas de abrigo de Zara, Mango o Sfera que están de acuerdo con las directrices del sector, así como con las colecciones de las últimas pasarelas. Somos totalmente conscientes de que la tarea de revisar cada una de las secciones de las marcas de moda (con la intención de que no pasen por alto ninguna pieza provechosa) es tediosa. No obstante, es relevante para estar segura de qué abrigos de invierno son los más acertados tanto a tu estilo de vestir como a las temperaturas de tu ciudad. Entonces, este es el primer paso para no arrepentirte de la compra que hagas el próximo viernes. A partir de este momento, solamente te tienes que encargar de escoger definitivamente el abrigo o los abrigos que conseguirás con el descuento delBlack Friday y nosotras te vamos a solucionar tus dudas.

Como hemos mencionado anteriormente, debes seleccionar los abrigos adecuados a tu estilo, así como a la media de temperaturas que hace tu ciudad. No obstante, otro consejo de moda que debemos tener en cuenta son las tendencias de invierno 2024/2025. Lo cierto es que las prendas de abrigo han sido un tema de conversación de lo más sonoro en este campo, puesto que durante estas últimas semanas se han puesto en las preferencias las cazadoras de efecto ante o de piel, así como los abrigos peluche. Este último grupo cabe recalcarlo, porque serán casi los únicos que siempre nos evitarán la borrasca gracias a su material resistente o térmico. Eso sí, ajeno a dichas nuevas modas, siempre perdurarán en nuestro fondo de armario los abrigos de corte masculino, los plumíferos o los confeccionados con lana. Para finalizar este artículo, como editoras de moda, queremos ahorrar tiempo en buscar aquellos más rentables de Zara, Mango o Sfera que siempre funcionan estés donde estés o tengas los gustos que tengas, así como los que nosotras mismas tenemos en nuestra lista del Black Friday.

Abrigo de borreguillo, de Zara (60 euros)

Abrigo midi de efecto pelo, de Zara (189 euros)

Abrigo mini de pelo, de Zara (60 euros)

Abrigo de pelo estampado animal, de Zara (89 euros)

Abrigo de cuello de pelo, de Zara (60 euros)

Abrigo de efecto ante, de Mango (90 euros)

Abrigo con bufanda incorporada, de Mango (70 euros)

Plumífero en burdeos, de Mango (80 euros)

Abrigo de doble botonadura, de Mango (80 euros)

Abrigo en amarillo, de Sfera (120 euros)

Abrigo textura en fucsia, de Sfera (70 euros)

Abrigo acolchado, de Sfera (70 euros)

Volvemos a recalcar que una de las mayores inversiones en el Black Friday son los abrigos, ya que son la prenda estrella de cada invierno que, además de evitarnos el frío, son lo más visible de nuestra vestimenta. Por lo que debemos elegir bien y con mucho gusto.