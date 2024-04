Trend alert: confirmamos que el encaje es el detalle que encontrarás en todo tipo de prendas esta temporada

Cada temporada surgen nuevas tendencias que se convierten en un imprescindible en nuestro armario. Y es que, si echamos la vista atrás, nos damos cuenta de que este invierno han habido algunas prendas y tendencias que se han hecho un hueco en nuestro día a día, convirtiéndose en un básico de fondo de armario y estrella de todos nuestros looks. Por ejemplo, los jerséis 'off the shoulders' o, mejor dicho, los jerséis con los hombros descubiertos, lo han llevado todas las chicas más estilosas de Instagram, así como las maxi botas altas con gran tacón y, como era de esperar, las bailarinas. Ahora, con la llegada de la primavera, debemos decir adiós a todas esas prendas y darle la bienvenida a otras tantas mucho más fluidas, coloridas y originales. Por ejemplo, aunque los tank tops se pusieron de moda el verano pasado, este seguirá siendo un imprescindible en nuestros looks más casuales, al igual que también lo harán las bailarinas y las faldas largas de tipo globo. Si nos centramos en los tejidos, el lino es la estrella de todas nuestras prendas de cara a la estación del año en la que estamos, al igual que también lo es el tejido satinado y el algodón. Sin embargo, los detalles en tejido de encaje esta temporada se están viendo mucho, y es que se trata de un estilo muy elegante, sofisticado y, lo mejor, es perfecto para todo tipo de ocasiones.

El encaje es uno de los tejidos más elegantes que podemos encontrar porque, dependiendo de la prenda, podremos crear looks aptos tanto para el día a día como para una ocasión muy especial. Por ejemplo, si tienes un estilo muy sencillo, casual y cómodo, como el de Alba Díaz, un conjunto de falda midi ajustada y top de encaje en color blanco (o de cualquier tonalidad pastel), será la opción perfecta. Para ir a la oficina, este tejido también puede usarse en prendas como una camisa con detalles de encaje y combinarlo con unos pantalones de pinza y una chaqueta. De igual modo, para una ocasión especial, una falda con detalles de encaje puede ser un look de lo más acertado y completarlo con unas bailarinas doradas, tal y como hacen las chicas portuguesas más icónicas del momento. Sin lugar a dudas, esta temporada no dejaremos de ver prendas de encaje por todas nuestras tiendas favoritas, y es que se ha vuelto uno de los más usados por nuestras influencers y celebrities favoritas. Por ello, te enseñamos las prendas más estilosas, elegantes y versátiles que hemos encontrado en tiendas con detalles de encaje.

Top punto fino encaje flores, de Zara (22,95 euros)

top punto fino Zara

Top lencero encaje, de Zara (17,95 euros)

Top lencero encaje Zara

Top encaje hombros descubiertos, de Zara (19,95 euros)

Top encaje hombros Zara

Blusa encaje, de Pull & Bear (19,99 euros)

Blusa encaje Pull & Bear

Falda midi encaje, de Pull & Bear (22,99 euros)

Falda midi encaje Pull & bear

Las prendas con encaje son elegantes, sofisticadas y versátiles. Por ello, hazte con todas aquellas que lleven este detalle para lucirlas para todo tipo de ocasiones, tanto para el día a día para la oficina como para ocasiones más especiales.