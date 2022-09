Y llega Carmen Lomana con el lookazo de la semana para conquistar Madrid con vestido midi de flores (y lunares) y sus stilettos de tacón sensato favoritos

No hay otra igual y es que Carmen Lomana es mucha Carmen Lomana. Y como ella misma dice, estábamos deseando volver a ver sus fotografías bajando las escaleras de su casa, con sus looks diarios. Y se nota que nuestra Carmen Lomana está de vuelta a Madrid con sus lookazos y su elegancia por bandera. Y para acabar la semana nos ha regalado este maravilloso estilismo con un vestido de una de las marcas que se ha convertido en sus favoritas y los zapatos de tacón sensato que son perfectos para ir a la oficina cómoda y con estilo. Bueno quien dice a la oficina, dice llevarlos a la oficina, de compras con amigas y luego a una cena romántica. Los perfectos zapatos para llevar 24/7 siendo una mujer con estilo y aguantando el ritmo frenético de Madrid. Y Carmen Lomana lo sabe. Y es que no se puede tener más estilo, elegancia y clase que ella, siempre descubriendo nuevas firmas para ir a la última.

En este caso se trata de un vestido de RIXO London, una firma inspirada en piezas de décadas pasadas e inconfundibles estampados pintados a mano que se ha convertido en una de las marcas londinenses más prometedoras de la industria en los últimos años. Y como no, Carmen Lomana como buena ‘insider de moda’ ya la luce por las calles de Madrid. Un vestido que según explican en la web de la firma, “inspira alegría instantánea con lunares en contraste y amapolas pintadas a mano, así como mangas de blusa y una hermosa falda cortada al bies”. ¡Fantasía hecha moda!

Pero no solo nos hemos enamorado del vestido de Carmen Lomana, también de estos maravillosos zapatos de tacón sensato. Son de firma española y de una de nuestras favoritas. Sí, amigas, estamos hablando de Isabel Abdo. Isabel Abdo es un claro ejemplo de que los sueños se cumplen. Pero como dice ella, la suerte se busca y se trabaja. Ejemplo de mujer emprendedora y luchadora. Lanzó su marca de zapatos justo unos meses antes de la pandemia, y no solo ha sobrevivido, si no que ha conseguido su sueño, que la Reina Letizia luciera sus zapatos. Pero no solo la Reina, si no que ha conquistado a las mujeres más elegantes de España como Carmen Lomana.

Vestido Melanie, de Rixo London (398 euros)

Vestido Melanie. FOTO: Rixo

Stiletto Carrie, de Isabel Abdo (180 euros)

Carrie Dusty Nude . FOTO: Isabel Abdo

Ya veis, como buena detective de la moda y las compras que soy, he hecho mi trabajo y os he dejado todo el look de Carmen Lomana para que la podáis copiar hoy mismo. Elegancia y clase en estado puro.