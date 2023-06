Carmen Lomana tiene claro que las mujeres 50+ llevan los vestidos más cortos con pantalones

Carmen Lomana no para, y nos encanta verla así. Da igual que sea fin de semana, festivo que un lunes, el ritmo de nuestra socialite favorita es un no parar. Si hace unos días nos enamoraba con su estilismo para una tarde de Ópera en el Teatro Real, ahora lo ha hecho con este look de lo más para ir a trabajar a la radio este fin de semana. Y es que a Carmen Lomana le da igual que sea televisión o radio, porque ella siempre va igual de elegante. El claro ejemplo es su último look en el que ha combinado un vestido muy corto con mucho volumen con pantalones negros, dejando claro que los vestidos más cortos se puede llevar a cualquier edad y también las mujeres 50+ si los combinan de esta forma. Porque con un pantalón debajo no hay peligro de mostrar más de la cuenta con un vestido tan corto. Porque este lunes no iban a ser protagonistas solo el look de Shakira en la Fórmula 1 o los vestidos de Marta López en su boda con Kiko Matamoros o las invitadas perfectas como Laura Matamoros, también Carmen Lomana nos ha dejado otro magistral estilismos de los suyos.

Porque vestidos de primavera hay muchos, pero Carmen Lomana siempre tiene los más bonitos, y para empezar el mes de junio nos lo ha vuelto a demostrar para estos días más fríos y con lluvias. Aunque la buena noticia en Madrid es que esta semana vuelven a subir las temperaturas y podremos volver a lucir piernas con nuestros looks más veraniegos. Pero mientras esto pasa, nosotras le vamos a copiar a Carmen Lomana este truco de estilo de lo más original con este vestido de Javier Jiménez.

Porque no hay día que Carmen Lomana no nos vuelva a dar una lección de estilo, y ya estamos deseando ver que looks nos deja en esta semana de junio.