Tana Rivera deslumbra en Sevilla con Vicky Martín Berrocal y los pendientes largos que adoran las chicas pijas

No cabe duda de que Tana Rivera se ha convertido en una de las figuras jóvenes más referente en cuanto al sector de la moda. De la misma manera que ha ocurrido con el fenómeno de Victoria Federica, en su caso también ha conseguido acaparar la atención de la generación Z, así como ha sabido interpretar las lo más llevado en cada momento. Eso sí, siendo totalmente fiel a su estilo clásico con mezcla de bohemio, como acabamos de descubrir esta noche de sábado.

La última vez que vimos a Tana Rivera fue durante los desfiles OFF de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, sumándose a una de las tendencias de otoño 2025 más fuertes: el estampado de lunares. Ahora, ha reaparecido en las redes sociales de Vicky Martín Berrocal, donde nos ha mostrado su último look de lo más casual, pero con un aire arreglado, perfecto para una noche de disfrute en Sevilla. Hablamos de una serie de prendas básicas, pero lo que más ha llamado la atención han sido uno de los pendientes más vistos en los últimos meses y que enamorarán a las chicas más pijas de Madrid.

Tana Rivera y Vicky Martín Berrocal juntas en Sevilla

Como decíamos, Tana Rivera y Vicky Martín Berrocal han disfrutado de una noche mágica en la ciudad andaluza. Según hemos visto en las últimas publicaciones del Instagram Stories de la diseñadora, se han divertido en un concierto de lo más íntimo, donde también ha estado la hermana de la celebridad, Rocío Martín Berrocal. Ambas no han dudado en hacerse un selfie y publicarlo, momento en el que nuestra sección Lifestyle de La Razón no ha dudado en hacer captura de pantalla con el fin de analizar y comentar el último look de Tana Rivera. Todo se basa en el clásico binomio blanco y negro con el que nunca falla para apostar por una máxima sofisticación. Por lo que hemos podido ver en la imagen, se trata de un top de escote corazón junto con unos pantalones anchos, una combinación de lo más sutil, pero confiable para triunfar con éxito.

Vicky Martín Berrocal y Tana Rivera. Instagram @vickymartinberrocal

Los pendientes largos favoritos de las chicas pijas

Uno de los detalles que más han llamado la atención, puesto que ha completado el look con sutileza, han sido los pendientes de Tana Rivera. Lo cierto es que son sencillos, básicos y originales para elevar cualquier prenda de vestir. Triunfaron hace, aproximadamente, tres años, pero es uno de los imprescindibles que siempre han permanecido en el joyero de la socialite y que más vemos a las mujeres con un estilo más pijo o coqueto. Perfectos para la oficina, cualquier cena con amigas o una cita romántica. Tanto para el día como para la noche.

Tana Rivera ha vuelto a ser protagonista para las editoras de moda. Ahora que nos acabamos de instalar en el otoño, nuestras miradas se irán hacia sus estilismos, donde seguiremos viendo una defensa hacía lo clásico, atemporal y no efímero.