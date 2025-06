Victoria Federica apuesta por los vaqueros más anchos del verano para apoyar a Santiago Segura en el estreno de su nueva película

Victoria Federica no quiso perderse el estreno de Padre no hay más que uno 5, la nueva entrega de Santiago Segura, y acudió a la cita madrileña con un estilismo que no pasó desapercibido. Fiel a su esencia relajada pero sofisticada, la hija de la Infanta Elena optó por una de las combinaciones infalibles de la temporada: vaqueros oversize y top minimalista.

Una vez más, Victoria demuestra que no necesita grandes artificios para acaparar todas las miradas. Su estilo effortless con toques de tendencia sigue marcando la pauta entre las nuevas generaciones de la moda patria. Los García Loyola vuelven a los cines este jueves 26 de junio con ‘Padre no hay más que uno 5’, que cuenta con la participación de Atresmedia. La película, de nuevo dirigida y protagonizada por Santiago Segura, será la última de esta saga de comedias familiares que han sido un rotundo éxito, con 9 millones de espectadores acumulados entre sus cuatro primeras entregas.

Los jeans favoritos de Victoria de Marichalar

Para la ocasión, Victoria Federica lució unos jeans de corte extra ancho, una silueta noventera que vuelve con fuerza este verano, combinados con un top blanco sin mangas, estructurado y ligeramente evasé, con botones frontales en contraste. Una prenda sencilla pero con carácter, que dejaba ver su apuesta por un estilo depurado y sin artificios. Como complementos, la royal se decantó por un bolso bowling con el clásico monograma de Dior, aportando el toque de lujo discreto al conjunto. Completó el look con botines negros de puntera redondeada y un reloj deportivo, manteniéndose fiel a su mezcla de códigos urbanos con guiños fashionistas.

El look de Victoria Federica. Gtres

Además de posar ante los medios, Victoria Federica fue noticia por su reacción al ser preguntada sobre una posible incursión en el cine de la mano de Santiago Segura. Su actitud lo dijo todo: por ahora, parece que prefiere mantenerse como espectadora.