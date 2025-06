Victoria Federica se va de concierto a Sevilla con el look más casual (y chic) para este verano

La Plaza de España de Sevilla fue anoche el epicentro de la música latina y el estilo con el concierto de Maná en el Icónica Santalucía Fest. Entre los miles de asistentes que vibraron con los clásicos de la banda mexicana, destacó Victoria Federica, que volvió a acaparar miradas con un estilismo effortless ideal para una noche de verano.

Y como ella misma compartió en su cuenta de Instagram, no podía haber mejor plan: “Qué ganas tenía de venir a Icónica Santalucía Fest y mejor si es viendo a Maná. Así, entre música, moda y una noche mágica en Sevilla, Victoria Federica volvió a posicionarse como una de las it girls más observadas del panorama nacional. Y es que la banda mexicana regresaba a la capital hispalense casi dos décadas después en un multitudinario concierto que contó con las actuaciones previas de Airbag y Duncan Dhu, y Victoria Federica asidua cada verano a Starlite, no se ha querido perder este año el nuevo festival de moda en Sevilla.

El look de concierto de Victoria Federica

Victoria Federica apostó por un top blanco halter de corte entallado con botones delanteros, una prenda que deja los hombros al descubierto y estiliza la silueta con aire fresco y sofisticado. Lo combinó con una falda midi vaquera de tiro bajo, de estética relajada pero trendy, una pieza que se ha convertido en must en los armarios más cool esta temporada. Como accesorios, sumó una de sus firmas favoritas: el bolso Damier de Louis Vuitton, en tamaño mini, que aportó ese toque de lujo silencioso tan característico de su estilo.

El look de Victoria Federica en Sevilla. @vicmabor

El beauty look fue igualmente natural: melena suelta con raya al medio, maquillaje glow y pendientes discretos de perla para cerrar el look con elegancia. Una elección cómoda pero chic que demuestra, una vez más, cómo Victoria sabe adaptar las tendencias a su propio código de estilo, incluso cuando se trata de una cita festivalera.