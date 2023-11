Victoria Federica disfruta de un domingo de motos con la sudadera de la marca catalana que triunfa entre la Generación Z

Victoria Federica es una gran amante del deporte y de los toros, eso lo tenemos claro. Casi tanto como de la moda. Barcelona, Jerez y ahora Valencia. La hija de la infanta Elena no se ha perdido ninguno de las carreras del Mundial de Moto GP en España, y para el cierre de la temporada, también ha estado en el Circuito Ricardo Tormo para apoyar a su buen amigo, Albert Arenas que compite en Moto2. Pero después de dejarnos todo el fin de semana fotografías en sus Stories de las motos y del circuito, por fin la hija de la Infanta Elena nos ha enseñada su look para un domingo de motos con la sudadera de la firma 'made in Barcelona' que ama la Generación Z. Un estilismos de lo más casual y perfecto para un domingo de carreras que tanto casa con el estilo de Victoria Federica.

Dua Lipa, Jaden Smith, Valentina Zenere o Manu Ríos son los que ya han caído rendidos a los brillos de las joyas de Twojeys, la marca 'made in Barcelona' que triunfa entre la Generación Z de todo el mundo. Y ahora también Victoria Federica con esta sudadera gris oscura con el logo en blanco de la marca que ha combinado con unos pantalones fluidos de lino de lo más originales que aunque no lo vemos en la fotografía, estamos seguras que Vic ha combinado con algunas de sus zapatillas bastas favoritas.

Victoria Federica disfrutando de las motos. @vicmabor

Además de su línea de alta joyería contemporánea "fabricada con los materiales más finos y hecho a mano en Barcelona", también traen hasta la capital su colección de complementos, sudaderas y camisetas, como la que ha lucido Victoria Federica en Valencia.