Victoria Federica nos deja uno de sus looks en los ensayos de 'El Desafío' con la sudadera preferida de los chicos pijos de Madrid

Victoria Federica está inmersa en el rodaje de la nueva temporada de 'El Desafío' junto a Lola Lolita, y no tiene mucho tiempo para dejarnos looks en eventos, pero sí para enamorarnos con el look más casual y dosmilero que le hemos visto esta semana, protagonizado por una de las marquitas de moda entre los chicos más pijos de Madrid, María Pombo incluída. Victoria Federica no se ha olvidado de su sudadera marrón más básica y favorita d de Nude Project, una de las marcas (made in Spain) que están arrasando entre los jóvenes y un modelo que seguro que le puedes robar del armario a tu novio. Un estilismo muy casual con el que Victoria Federica ha recuperado su esencia tras unos días en los que nos deja pocos looks, ya que está inversa en su nuevo trabajo. Si ayer nos enseñaba su nueva manicura en el rojo más clásico para empezar la primavera, ahora nos deja este look con sudadera y un 'beauty look' del rodaje, con su larga melena recogida en una trenza y un maquillaje en tonos nude pero marcado, como le gusta a ella.

Victoria Federica hoy lo hace con la camiseta de marca española para las chicas guapas y que es todo lo millennial y tendencia que le podemos pedir a una chica de su edad. Lo que está claro, es que la hija de Jaime de Marichalar ha dejado a un lado su imagen más pija y de Cayetana madrileña para ser toda una Motomami. Una sudadera que hasta llevaría Georgina Rodríguez y que no la dejamos de ver por las calles de Madrid. Una sudadera de la firma española Nude Project, lanzada hace apenas dos años por dos veinteañeros con 600 euros de patrimonio, mucha visión y buen trazo, Nude Project nació en 2019 en Barcelona de la mano de Bruno y Alex, followers mutuos en redes sociales que terminaron convirtiéndose en socios y ahora ya tienen hasta tienda propia en Madrid. Aunque no podemos ver como ha combinado la sudadera Victoria Federica, estamos seguras que siguiendo su estilo, lo ha hecho con unos pantalones blanco cargo para seguir con el color de las letras de la camiseta y sus zapatillas favoritas de lujo.

Victoria Federica con sudadera. @vicmabor

Un modelo de sudadera que ahora mismo no se encuentra disponible en la web de la marca, pero seguro que encuentras un modelo de lo más similar para poder copiar este look casual y con mucho rollo a Victoria Federica.