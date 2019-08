Victoria’s Secret, all in. Ese es el concepto que la prestigiosa firma de moda íntima femenina quiere implantar en Madrid. Y pensarás ¿pero no había ya tiendas de la marca en nuestro país? Efectivamente. La diferencia radica en que en España, hasta ahora, solo podíamos adquirir cosméticos y accesorios. Sin embargo VS ha tomado por fin la decisión de poner a disposición del cliente español ¡la colección completa!

Se acabó eso de pedir a tus familiares que te trajesen algún detalle si pasaban por el aeropuerto, visitaban Londres o Nueva York. Ahora solo tendrás que desplazarte al centro comercial Parquesur, en Leganés, para disfrutar de todos los diseños de este imperio de ángeles.