La Reina Letizia recicla estos pantalones cargo para la segunda jornada de su ruta en Galicia

Los Reyes Felipe y Letizia siguen con su visita de las zonas más afectadas por los incendios, esta vez en Galicia. Durante este miércoles, han presenciando en primera persona las localizaciones que más han sufrido este fuego, que ha alcanzado a quemar decenas de miles de hectáreas forestales en las últimas semanas, así como han escuchado las necesidades de los vecinos, en Sanabria (Zamora) y en Las Médulas (León). Junto con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y con la ausencia de Pedro Sánchez, en el día de este jueves volveremos a verlos mostrando su apoyo ante esta trágica situación.

Para dar comienzo a la ruta, vimos a la Reina Letizia con una vestimenta casual, cómoda y confiada. Se trató de una camisa blanca clásica (estilizada con un lado metido por el vaquero y el otro por fuera de este) combinada con unos pitillo en verde caqui y unas botas en marrón (a juego con Felipe VI). Ahora, alrededor de las 12.00 horas, ambos se han trasladado a la provincia de Ourense con la intención de seguir conociendo las consecuencias de los grandes incendios. Primero, han visitado el Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV, en Verín, donde han recorrido la sala de control, así como han saludado a los alcaldes de los correspondientes municipios afectados y a los equipos de emergencias. Tras ello y para finalizar, se dirigirán tanto a Cualedro como a Madeiros con el mismo objetivo. Esa vez, Letizia ha optado por seguir la misma esencia que durante la primera jornada pero con un pequeño cambio significativo

Letizia repite estilismo para su visita a las zonas afectadas por los fuegos en Galicia

Como decíamos, la Reina Letizia ha confiado de nuevo en una estética sobria, comfy y discreta. Si durante la primera jornada le hemos visto con uno de los binomios más recurrentes en su fondo de armario, como es camisa clásica + vaqueros, ahora ha sido fiel a esta línea, pero intercambiando dicha prenda inferior por unos pantalones cargos en beige. No es la primera vez que vemos esta prenda de vestir en apariciones públicas, puesto que nos atrevemos a decir que mínimo los tiene desde junio de 2023. Y es que ya los portó en un look cooperante en Colombia con la misma fórmula con la que le estamos viendo durante el día de hoy.

Los Reyes Felipe y Letizia en Galicia. Gtres

Los Reyes Felipe y Letizia finalizarán su visita en Extremadura este viernes

Los Reyes Felipe y Letizia comenzaron su ruta por las zonas más afectadas por los incendios en las últimas semanas en Castilla y León este miércoles. Finalizarán mañana, viernes 29 de agosto, en Extremadura, tras también haber pasado por Galicia (en Verín, Cualedro y Madeiros). En todo momento, ambos han mostrado su apoyo durante los últimos días y esta vez para concluir la ruta en Extremadura seguirán los mismos pasos que en las anteriores localizaciones. Visitarán los senderos más perjudicados, así como se mostrarán cercanos a los vecinos.

La vestimenta de la Reina Letizia en esta segunda jornada en Galicia ha sido correcta, adecuada y casual, defendiendo su afán por recitar las prendas de vestir. Durante el día de mañana, seguiremos estando pendiente de la visita de los monarcas en el último destino de su ruta.