Spring Colors V: Madrid se viste de emoción, legado y diversidad

La capital española se convirtió en epicentro de la moda internacional con la quinta edición de Spring Colors, una pasarela que celebró el arte textil como lenguaje universal. El evento, dirigido por Martha Villar, rindió homenaje al legado del diseñador Francis Montesinos, quien regresó a las pasarelas para conmemorar sus 50 años de trayectoria. Pero, además, se convirtió en un espacio de unión entre los diseñadores hispanohablantes unidos por la moda.

Desfile de José Zafra y Adam Terriquez en Spring Colors V Difoosion

El regreso de un icono: Francis Montesinos

Montesinos presentó una selección de sus diseños más emblemáticos, muchos procedentes del Museo del Traje de Valencia. La puesta en escena fusionó historia, emoción y arte, con piezas que tejían sus raíces mediterráneas y su visión onírica de la moda. “Madrid me ha dado tanto, volver aquí con mis sueños tejidos en cada prenda es un regalo”, expresó el diseñador.

Talento internacional y narrativas culturales

Desfile de Giannina Azar y Jarul Mercedes en Spring Colors V Difoosion

Montesinos cerró con su desfile el acto, pero la pasarela se llenó de color y emoción con propuestas de diseñadores consagrados y emergentes como:

José Zafra (Perú): Siluetas majestuosas y bordados de lujo que evocaban la alta costura latinoamericana. Que nos mostró su colección de vestidos de novia SERAPHINA.

Adan Terriquez (México): Mexicanísimo , una colección vibrante con bordados tradicionales de Chiapas y Jalisco, iconografía prehispánica y homenaje al arte indígena. Todo ello amenizado por un grupo de mariachis que ofrecieron música en directo.

Giannina Azar (República Dominicana): Opulencia , una oda al lujo y la sofisticación caribeña. Llena de pedrería y diseños que realzan la figura femenina.

Jarul Mercedes (República Dominicana): Diseños bañados en strass que proyectaban un futuro brillante para la moda isleña. Y que nos hacían pensar en conciertos de divas que brillan en el escenario.

Ayleen Jiménez (LIET Paris): Fusión entre la elegancia parisina y la artesanía dominicana, que nos constó una historia de transformación cargada de crecimiento y experiencia personal.

Desfile de Ayleen Jiménez y Váelo en Spring Colors V Difoosion

Moda con alma: propuestas conceptuales

Desde España nos llegaron propuestas que se centraban en conceptos que servían de punto de unión para crear las colecciones.

Lina Lavín (España) : Cuore, una propuesta centrada en un corazón gigante de piel, símbolo de fuerza femenina.

Valeria López (Válelo) (España) : Corazón Partido, una exploración emocional con cortes asimétricos y paletas contrastantes con toques de arte urbano.

: Corazón Partido, una exploración emocional con cortes asimétricos y paletas contrastantes con toques de arte urbano. Marta Abad (La Magerit) (España): Reivindicación del calzado Made in Spain con enfoque contemporáneo. Donde la alpargata es la reina indiscutible.

La edición incluyó un homenaje póstumo al diseñador Martín Polanco, reconociendo su legado en el universo creativo. Además, Spring Colors V reafirmó su compromiso con la sostenibilidad, la diversidad cultural y el impulso a nuevos talentos. El resultado, moda que despierta sensaciones, te hace vibrar o te sorprende.