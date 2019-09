La inciativa de Tamara Gorro para acabar con el ciberacoso

El ciberacoso en las redes sociales sigue persistiendo y da igual que miles de personas se dediquen continuamente a intentar arruinar la vida de las demás personas (más aún si son populares o tienen algún tipo de fama o éxito). Eso les ocurre a las influencers constantemente, se tienen que enfrentar a críticas destructivas, amenazas e insultos que nacen porque sí.

Tamara Gorro ha reunido a varios de ellos para hacer este vídeo y colgarlo en Youtube para que se viralice y, poco a poco, la gente va compartiéndolo para difundir el mensaje.

El motivo del mismo y eslogan es ‘quítate la careta’, todo parte de la idea de que no podemos cambiar o mejorar las vidas que hay detrás de las pantallas y tampoco la de nadie. Pero lo que sí podemos hacer es quitarnos esa careta nosotros mismos, lo que quiere decir eliminar esa vergüenza que nos da llevar esa etiqueta colgada, esa que puede ser el insulto de turno o lo que los demás piensan de nosotros sin ser verdad.

En el vídeo se muestran una serie de insultos impresos en caretas de algunas personas que están ya catalogadas como lo que no son, lo que hacen es quitarse esa frase de la cara, que les impide ser ellos mismos. Sin duda, es una iniciativa que nos invita a reflexionar sobre qué podemos hacer nosotros contra el ciberacoso, si dejar que pueda con nosotros o dejar que avergonzarnos por las opiniones externas, vivir la vida y ser dueño de la misma.

Puedes ver rostros conocidos como Isabel Sanz o Dulceida junto a su mujer Alba Paul, quienes no temen en absoluto a alzar la voz y gritar a los cuatro vientos que son felices y que no se van a dejar vencer por nada del mundo, mucho menos por lo que piense una serie de personas que no les conocen en absoluto.