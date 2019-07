Úrsula Corberó con un 'look' de lo más sexy en Italia

Ayer, en Milán, optó por un total look de Versace. ¿Arriesgado? Sí, pero la actriz no dejó a nadie indiferente. Esta vez volvió a confiar en uno de sus colores favoritos, el negro, y simplemente añadiendo un colorido crop top estampado bajo la camisa que lucía abierta con una minifalda y un par de sandalias de tiras.

¿Lo amas o lo odias? Esto es, sin duda, lo que nos está pasando con los looks de Úrsula Corberó en las últimas semanas. La promoción de 'La casa de papel' , la serie que ha llevado a lo más alto a Úrsula Corberó y la está llevando con su promoción a diferentes ciudades europeas que visita, y nos está dejando claro que conoce las tendencias casi tanto como los personajes que interpreta.

Una imagen muy sexy y con un punto excesivo, como no podía ser menos tratándose de la firma italiana, que mezclaba dos tendencias como el animal print y vinilo. A nosotros no nos acaba de convencer, de momento nuestro look favorito sigue siendo el de París.