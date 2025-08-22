Si vas a invertir en un reloj este año, que sea púrpura

La alta relojería ha presenciado un fenómeno cromático: los relojes de color púrpura son una tendencia actual. Este tono, asociado a la realeza y distinción, se ha erigido en un símbolo de atrevimiento y modernidad en el sector, marcando una nueva pauta de exclusividad.

Asimismo, el púrpura trasciende la moda, consolidándose como una expresión de individualidad y sofisticación. Esta elección cromática subraya una búsqueda por conectar tradición y vanguardia, posicionándose como una declaración de intenciones de las manufacturas más prestigiosas.

De este modo, la versatilidad del púrpura permite su incorporación en diversas colecciones. Desde la alta artesanía hasta la relojería deportiva, este color demuestra su adaptabilidad en distintos segmentos del sector de lujo, consolidando su presencia más allá de un nicho específico.

La versatilidad cromática: de la exclusividad artesanal al rendimiento deportivo

En este sentido, la aproximación al púrpura es diversa. El Glashütte Original Seventies Chronograph Panorama es una edición limitada a 100 unidades (40x40 mm). También destaca el relanzamiento de Favre Leuba (fundada en 1737, con Patrik Hoffmann al frente), cuyo Chief Date Royal Purple se vende por 2.775 francos suizos, marcando su apuesta por el color.

Además, desde GQ señalan que el púrpura se asienta en la relojería deportiva de élite. El TAG Heuer Aquaracer Professional 300 Date incorpora ocho diamantes y ofrece 300 metros de resistencia al agua, apto para buceo. De forma similar, el Oris Aquis Date Taste of Summer cuenta con bisel giratorio unidireccional de tungsteno y la misma capacidad de inmersión, afianzando la versatilidad del tono en el alto rendimiento.

Por otro lado, la alta relojería utiliza el púrpura como lienzo artístico. El H. Moser & Cie Endeavour Centre Seconds Concept Purple Enamel presenta una esfera "grand feu" de esmalte con seis pigmentos. Su particularidad radica en la ausencia de logotipos en el dial, una declaración de confianza en el diseño puro y maestría técnica, con un precio de 27.000 francos suizos más impuestos.

En definitiva, la presencia del púrpura en la alta relojería trasciende el capricho estético. Refleja una búsqueda de distinción y expresión personal. La audacia del color se fusiona con la rica historia del sector, mostrando cómo las marcas integran tradición y vanguardia. Así, el púrpura se perfila como un símbolo duradero en el pulso de quienes valoran una pieza que combina historia, innovación y una estética singular.