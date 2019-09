Canal Sur retransmitirá la comisión de investigación de la Faffe

La comisión parlamentaria de la RTVA aprobó ayer por unanimidad una proposición no de ley del PP-A para que Canal Sur Televisión emita las comparecencias de la comisión de investigación de la Faffe. La propuesta insta a la dirección del ente público a diseñar una cobertura informativa que «garantice la adecuada difusión de la información de las comparecencias», cuya relación aún no ha sido confirmada por los grupos políticos. La intención de retransmitir de forma íntegra o parcialmente las sesiones se efectuará «según los criterios informativos y a través de una de las cadenas del ente público andaluz», según informó el PP-A. La comisión de investigación determinará este mes a qué comparecientes llamará para tratar de aclarar el presunto uso fraudulento de tarjetas de dinero público en prostíbulos. En una reunión celebrada antes de las vacaciones de agosto, la comisión decidió que los comparecientes no se fijaran hasta septiembre porque quedaba por llegar al Parlamento parte de la abultada documentación solicitada y además se había recibido una gran cantidad de archivos, la mayoría de la Junta. También se solicitó documentación a los juzgados correspondientes.

En la comisión parlamentaria compareció el director general del ente, Juande Mellado, que se comprometió a la modificar la dinámica de contratos con productoras que se ha venido desarrollando hasta ahora en Canal Sur Televisión. Mellado calificó de «desigual» esta forma de proceder. Y como muestra un botón: cuatro productoras acapararon el 70% de la contratación externa en 2018. De los 24,8 millones invertidos cuatro empresas facturaron 17,3. Son las denominadas productoras «pata negra», algunas vinculadas a ex directivos de la cadena. El PSOE, por su parte, instó a «no criminalizar» a las productoras.