Díaz, Montero, Chaves y Griñán tendrán que dar cuenta del escándalo de la Faffe

Tanto la precampaña como la campaña electoral del 10 de noviembre se presentan agitadas en las filas socialistas. A la inminente sentencia del «caso ERE» –tras años de instrucción– se suma la previsible comparecencia en la comisión de investigación de la Faffe de los máximos dirigentes del PSOE que estuvieron al frente de la Junta durante las últimas décadas. Todos los partidos, salvo el PSOE-A, pidieron ayer que pasen por el Parlamento andaluz para dar cuenta del escándalo los últimos tres ex presidentes del Ejecutivo andaluz –Susana Díaz, José Antonio Griñán y Manuel Chaves–, junto a la ex consejera y ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero.

No es la primera vez que los ex presidentes socialistas acuden a la Cámara andaluza a una comisión de investigación. Chaves y Griñán comparecieron en la de los ERE y en la de los cursos de formación. Díaz hizo lo propio en esta última. El PSOE, precisamente, ha sido el único partido que ha pedido la comparecencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y fue la propia Díaz la que aseguró que se formaliza esta petición «con el mismo criterio de pedir mi citación. Yo no estaba y él tampoco».

Ayer expiró el plazo para que los grupos parlamentarios registrarán sus propuestas de comparecientes. Sin embargo, no será hasta el viernes cuando se apruebe el listado definitivo y el calendario. El PP es el partido que más comparecencias solicita, un total de 84. Además de los tres ex presidentes y la ministra de Hacienda destacan el propietario del prostíbulo Don Angelo, José Ruiz García, una comparecencia que también han incluido Adelante Andalucía y Cs en sus listas. Los populares también incluyen al que fuera testigo protegido de Mercedes Alaya en la causa de los cursos de formación, Teodoro Montes.

El PP también ha pedido que acudan los que fueron consejeros de Empleo Manuel Recio, Javier Carnero, José Antonio Viera y José Sánchez Maldonado. También lo solicitan Adelante Andalucía, Cs y Vox. Este último partido pide las comparecencias, además, de los ex consejeros Antonio Ávila, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ramírez de Arellano y Ángel Ojeda.

El PSOE incluye en su lista a 60 personas, entre ellas el que fuera director general de la Faffe Fernando Villén y el ex director de actividad de la misma, su hermano Manuel Villén.

En su propuesta, Ciudadanos incluye 64 personas, entre las que destaca, además de los tres ex presidentes y los ex consejeros de varias ramas de la Junta de Andalucía, la que fue asesora técnica de la Dirección General de Trabajo desde julio de 2008 y marzo de 2011, María José Rofa.

Por su parte, Adelante Andalucía pide la comparecencia de más de 50 personas, incluyendo al que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero y el ex director general de Formación Profesional para el Empleo del SAE Juan Manuel Fuentes. Además, solicita que acuda el ex secretario general de CCOO-A Francisco Carbonero; el ex tesorero de UGT-A Federico Fresneda y el ex presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) Santiago Herrero.

Por último, Vox, con más de 40 personas incluidas en su lista, propone a seis ex viceconsejeros de Empleo y a varios ex directores generales de Formación para el Empleo. Además, pide que comparezcan varias persona de la Faffe vinculadas al PSOE-A, como el ex alcalde de Lebrija Antonio Torres, el ex alcalde de Montellano Francisco Aguilera y el concejal de Jerez Francisco Camas.

El «caso Caraballo» y la corrupción ensombrecen la campaña del PSOE

Por si fueran pocos los problemas que acumula el PSOE de cara a la próxima campaña electoral, esta semana se confirmó una sombra más: el auto judicial que acuerda continuar el procedimiento abierto por el supuesto soborno del presidente de la Diputación de Huelva y secretario general del PSOE en la provincia, Ignacio Caraballo, a dos concejales de «Sí se Puede» en el Ayuntamiento de Aljaraque para frustrar la moción de censura impulsada por el PP en enero de 2017, cuando gobernaba el PSOE. La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, salió en defensa de Caraballo subrayando que su trabajo por la provincia «es encomiable», por lo que espera que «cuanto antes se resuelvan los procedimientos que están sobre la mesa». «Sabemos perfectamente que al final la justicia va a poner las cosas en su sitio», subrayó Díaz, además de señalar su convencimiento de que el dirigente socialista «pueda seguir desarrollando su tarea con total tranquilidad». PP y Ciudadanos pidieron la dimisión de Caraballo y que el PSOE «aplique los mismos criterios que exige a los demás».