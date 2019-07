El Gobierno incorpora al Presupuesto una veintena de enmiendas de PSOE y Adelante

El Parlamento andaluz acogió ayer la primera sesión del debate final de los Presupuestos de 2019, con el habitual cruce de reproches y críticas a unas cuentas que, finalmente, han incorporado una veintena de enmiendas de PSOE y Adelante Andalucía. El Ejecutivo de PP y Ciudadanos ha llevado hasta el extremo la negociación con los partidos de la oposición y se ha mostrado abierto a las aportaciones de todas las formaciones. Las últimas enmiendas parciales aceptadas proceden de la izquierda, un guiño del Ejecutivo de Juanma Moreno a estos partidos tras dar el visto bueno, en un primer momento, a un total de 16 propuestas de Vox. Ya se incluyeron 12 enmiendas de Adelante Andalucía y dos de los socialistas. Ahora se suman otras cinco de la confluencia de izquierdas y dos del PSOE, por un importe de siete millones de euros, tal y como anunció el portavoz parlamentario del PP, José Antonio Nieto.

Estas medidas buscan facilitar el acceso al mercado laboral de las mujeres en las zonas más desfavorecidas de Andalucía, dado que 10 de los 15 barrios más pobres de España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), se encuentran en la comunidad autónoma. De esta manera, las enmiendas buscan facilitar el emprendimiento en zonas marginales y rurales.

Abrió las intervenciones el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, quien emplazó al Presupuesto de 2020, para el que ya ha suscrito un primer acuerdo con PP y Ciudadanos, para visualizar la «voluntad de cambio» del nuevo Gobierno. Por tanto, las cuentas de este año son un «mero trámite», aunque destacó el «talante» del Ejecutivo de PP y Ciudadanos durante la negociación. Con todo, subrayó que «no son los Presupuestos de Vox porque aparecen cosas que no nos gustan», como por ejemplo las partidas destinadas al uso no sexista del lenguaje. «Debemos atender otras prioridades», señaló Hernández, además de defender que «en los textos para futuros ejercicios tenemos que ser más cuidadosos en qué y cómo gastamos el dinero». También quiso mandar un mensaje en clave nacional, ya que esta colaboración «debe servir de ejemplo» de cómo la formación se centra «en los puntos de acuerdo y no en lo que nos separa», un faro «en los tiempos convulsos por los que atraviesa el país».

Por su parte, el diputado de Adelante Andalucía Guzmán Ahumada reconoció que el Gobierno ha aceptado enmiendas de su grupo, pero han sido «ínfimas» en número y sólo «un puñado» que no impiden que estos Presupuestos sean los del «continuismo» y el «deterioro de derechos fundamentales», por lo que «no tienen nada de nuevo» ni «de cambio». Recordó que su formación presentó 97 enmiendas al conjunto del articulado que buscaban «dar mayor transparencia, dotarnos con más herramientas de control interno y blindar los derechos de los trabajadores públicos» y criticó que el PP ahora «va a votar en contra de enmiendas que un ejercicio presupuestario antes votaba con su firma», cuando estaba en la oposición.

Por parte de Ciudadanos, el portavoz Sergio Romero defendió que la principal característica de las cuentas es la «coherencia» y destacó que el Gobierno andaluz «ha ido cumpliendo todos y cada uno de sus compromisos». Además, defendió que es el Presupuesto que necesita una Andalucía que encontraron hace siete meses «atascada, al ralentí y a rebufo del resto de España».

«Se ha acabado inflar partidas para luego no ejecutarlas», señaló, para incidir posteriormente en que el diálogo «es el único camino posible» y que, precisamente por eso, «el Gobierno andaluz ha tenido altura política a pesar del no es no de la oposición, de aceptar enmiendas parciales, eso es coherencia parlamentaria».

Cerró el primer turno de intervenciones el parlamentario socialista Antonio Ramírez de Arellano, criticando que el Ejecutivo «no dice la verdad» al presumir de haber incorporado enmiendas de la oposición porque el PSOE ya hizo lo propio en cuentas pasadas: «Parece que la Junta ha nacido cuando llegaron ustedes», remarcó.

Ramírez de Arellano hizo una valoración «muy negativa» tanto del Presupuesto como del proceso, y acusó a los socios de gobierno de ser «alumnos aventajados Rajoy, que en el 2012 utilizó la tramitación presupuestaria como forma de hacer electoralismo». «Actúan con improvisación y falta de rigor», apostilló, antes de censurar también el acuerdo parlamentario para sacar adelante el Presupuesto.

Porras, designado presidente del consejo de administración de la RTVA

El Parlamento andaluz eligió ayer a Rafael Porras como presidente del Consejo de Administración de la RTVA, designación que se produce una semana después de que los miembros de este órgano tomaran posesión de sus cargos. Un error de forma, según fuentes parlamentarias, provocó que Porras no haya podido ser designado formalmente hasta ayer, lo que se materializó mediante el voto en urna, que arrojó un resultado de 96 votos favorables y 1 en blanco. La semana pasada tomaron posesión los restantes miembros del consejo y el director general de la RTVA, Juande Mellado.