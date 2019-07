El plan de choque sanitario empieza a dar frutos: 110 operaciones más al día

«Queda tajo para hartarse». De esta manera tan gráfica ejemplificó ayer el reto al que se enfrenta la Consejería de Salud para reducir las listas de espera. Un asunto que el consejero del ramo, Jesús Aguirre, calificó como «prioritario» nada más coger las riendas del departamento, por lo que articuló un plan de choque que ya está dando sus frutos. De marzo a junio de este año los hospitales realizaron 110 operaciones más al día, en concreto, en dicho periodo se llevaron a efecto 10.408 intervenciones quirúrgicas, un 8,65 por ciento más respecto al año pasado. La receta consiste en incentivar a los profesionales que quieran incrementar sus jornadas laborales y una nueva política consistente en abrir los quirófanos por las tardes, los sábados y la puesta en marcha de equipos volantes en zonas con una escasa cobertura asistencial.

Desde diciembre de 2018 al 30 de junio de este año la lista de espera quirúrgica se redujo un 3,9 por ciento, es decir, 6.178 pacientes menos pendientes de ser operados. El tiempo de demora bajó un 22 por ciento hasta establecerse en 46 días. El número de pacientes fuera de plazo o con demoras superiores a 365 días también bajó, concretamente un 26,2 por ciento, 7.973 personas menos. En cuanto a las consultas de especialista, pasaron 9.844 pacientes más, una subida del 1,4 por ciento respecto al año anterior, bajando en 46 días la demora media.

«Todo esto no hubiera sido posible sin el esfuerzo de la administración, la buena gestión de nuestros profesionales y la eficacia en la gestión de nuestros propios recursos, con el aumento de la actividad extraordinaria y ordinaria de nuestros hospitales y el incremento del trabajo en las consultas de alta resolución y cirugía menor ambulatoria», subrayó Aguirre. En este sentido, subrayó la utilización de recursos propios antes que acudir a las externalizaciones, que subieron tan sólo un 6 por ciento. Sobre este extremo fue bastante claro: «A mí no me importa concertar cuando tenga los quirófanos a tope en septiembre y octubre, puesto que lo que quiero es solucionar el problema a la gente». Aguirre cifró en 175 millones los conciertos con la sanidad privada del anterior gobierno socialista y destacó que todas las comunidades autónomas utilizan esta fórmula.

El consejero desveló que, tras conocerse que más de medio millón de andaluces no figuraban en las listas de espera, puso a trabajar a los inspectores sanitarios, que descubrieron nuevas listas fuera de los registros informáticos, es decir, «guardadas en cajones».

Por su parte, el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, aseguró que esta asunto es el «mayor engaño» de los socialistas, a los que calificó como un «pozo fraudulento sin fondo». «Tenemos la obligación de contar la verdad de lo que ha ocurrido», señaló.