El PP-A augura que Díaz está al “final de su ciclo político y este año no se come los polvorones” al frente del PSOE-A

El PP-A ha denunciado este lunes la actitud “absolutamente despreciable” de la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ante la crisis de la listeriosis y su respaldo al “castigo” del Gobierno de Pedro Sánchez a Andalucía en materia de financiación, y ha augurado que este año “no se come los polvorones” al frente del Partido Socialista andaluz porque está “al final de su ciclo político”.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa el vicesecretario general del PP-A, Toni Martín, quien ha indicado que Susana Díaz ha iniciado el nuevo curso político con una actitud de “hooligan” y le ha reprochado que ante la crisis de la listeriosis haya actuado como una “responsable política sin alma que antepone los intereses electorales de su partido a algo tan sagrado como la salud de todos los andaluces”.

Ante esta crisis sanitaria, según Toni Martín, el PP considera que mientras mejor evolucione el problema, “mejor para Andalucía y para los afectados, para la Junta, para Moreno, mejor para el PP y mejor para todos”, mientras que el PSOE-A piensa que mientras “peor evolucione el problema, mejor para el partido y sus intereses electorales”.

Ha criticado que Susana Díaz haya pedido este lunes la dimisión del consejo de Salud, Jesús Aguirre, cuando ella es la única persona a la que los andaluces le dijeron que se “fuera”, en las pasadas elecciones autonómicas de diciembre de 2018 cuando el PSOE-A perdió el Gobierno de la Junta tras 37 años gobernando.

“Estamos tan al final de su ciclo político que a mí me parece sinceramente que este año Susana Díaz no se come los polvorones como secretaria general del PSOE-A”, ha dicho Toni Martín, para quien el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, está esperando el “momento apropiado para sustituirla” al frente del PSOE-A.

El dirigente popular también ha denunciado que Susana Díaz “respalda el castigo” del Gobierno de Pedro Sánchez a Andalucía en materia de financiación, en vez de arrimar el hombro y ayudar al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la reivindicación de que se paguen a esta tierra los 1.350 millones de euros que se le deben los la liquidación del IVA y entregas a cuenta correspondientes a este año.

Para Martín, quizá haya un “pacto de no agresión” entre Sánchez y Díaz, de manera que ella no se suma a la reivindicación del dinero que corresponde a Andalucía a cambio de mantenerse “temporalmente” al frente del PSOE-A. “Susana Díaz ha vendido a Andalucía por su sillón aunque sea por unos meses más, y por un precio de 1.350 millones”, ha apuntado el dirigente popular.

Toni Martín ha responsabilizado también de este “castigo” a Andalucía a la ministra de Hacienda y exconsejera andaluza del ramo, María Jesús Montero, a la que ha preguntado “cómo piensa venir a Andalucía a sustituir a Susana Díaz” al frente del PSOE-A y a presentarse en un futuro “como candidata a la Junta” después de haber obsequiado a “los andaluces con este castigo y con unos impagos a esta comunidad que suman 5.300 millones”.

Para Martín, el “castigo” a Andalucía marcará al PSOE y a Montero para “el resto de su vida política”.