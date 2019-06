El Presupuesto sigue en el aire hasta la intervención de Vox en el Pleno

Los mensajes son al tiempo complementarios y contradictorios. De una lado, fuentes populares anuncian un "principio de acuerdo" con Vox para sacar adelante los Presupuestos. Fuentes de la formación naranja apuntan a que Vox aguantará hasta su turno en el Parlamento para desvelar su posición respecto a su propia enmienda a la totalidad a las cuentas andaluzas. Oficialmente, Vox mantiene que no hay principio de acuerdo. La ecuación tiene una variable más: Madrid. De los movimientos en la comunidad madrileña, el pulso que mantienen Cs y Vox con PP presionando, depende en parte el futuro de las cuentas andaluzas. El presidente andaluz, Juanma Moreno, esta mañana, en un tono muy serio lanzó un mensaje: "Hace falta altura de miras" y "las elecciones ya se han acabado". El Presupuesto no puede estar "atrapado en una disputa política ajena a los intereses de los andaluces", señaló el presidente andaluz. "El Presupuesto no es un juguete ni un arma arrojadiza ni puede ser un elemento de disputa política", ha apostillado el presidente andaluz al clausurar en Sevilla un foro del diario "El Economista".

El consejero de Hacienda, Juan Bravo, y el portavoz del grupo parlamentario del PP, José Antonio Nieto, llevan negociando toda la mañana con Vox en el Parlamento andaluz, donde esta tarde comienza a las 16:00 horas el debate de totalidad de los presupuestos. La negociación se mantendrá hasta el último momento, pendiente de "otros asuntos", hasta conocer si se concreta el principio de acuerdo y Vox anuncia la retirada de la enmienda o la mantiene. Puede, incluso, que se negocie con el Pleno ya iniciado. Si Vox mantiene la enmienda el proyecto de ley de presupuestos de 2019 será devuelto, ya que PSOE y Adelante también han presentado sendas enmiendas a la totalidad y todas se votan de forma conjunta, sumando mayoría sobre PP y Cs.

El portavoz del PSOE en el Parlamento, Mario Jiménez, pidió al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que explique a los andaluces "por qué sus presupuestos dependen de un cambalache de derechas en Madrid" y auguró que tendrá que asumir "responsabilidades políticas".