El PSOE acusa a la Junta de "desvergüenza política" por el "sainete" y "mercadeo" con las cuentas

El portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, comenzó fuerte su intervención en la tribunal del Parlamento para justidicar la enmienda a la totalidad registrada por los socialistas al primer Presupuesto del Gobierno andaluz, al acusar al consejero de Hacienda de "desvergüenza política" por pedir la "confianza" de los grupos tras el "sainete" y el "mercadeo" en el que ha su juicio PP y Cs han convertido la negociación con Vox de las cuentas andaluzas.

Sus primeras palabras provocaron las protestas de los diputados de las dos formaciones en el Gobierno entre peticiones de Jiménez a la presidente de la Cámara, Marta Bosquet, para proseguir.

No hizo falta. El portavoz socialista continuó denunciando el "camarote de los hermanos Marx en los que sus jefes y los de Vox de aquí y de Madrid han convertido" las negociaciones, usando a Andalucía como "moneda de cambio para el Juego de Tronos" en las negociaciones de pactos postelectorales. "Con el PSOE jamás nadie hubiera utilizado Andalucía para mercadear con los gobiernos de otros territorios", defendió.

Criticó que el "Gobierno del cambio" se arrogue méritos que tienen su origen en el anterior Ejecutivo como el aumento de las licitaciones, denunció la rebaja en las ayudas a las familias y la apertura a "privatizaciones" en el SAS y el SAE, negó que la rebaja fiscal favorezca a las rentas medias sino a los ricos, y denunció que frente a los 118.000 empleos creados en 2018, el Presupuesto contemple crear menos de la mitad en 2019, un total de 60.000. "A ese ritmo el señor Moreno Bonilla necesitará diez años para cumplir la promesa falsa que hizo a los andaluces en campaña electoral de 600.000 euros en la legislatura", dijo. De paso enfrentó las posturas de Bravo con las del consejero de Economía, Rogelio Velasco -quien dijo en su día que tal promesa era una manera de hablar-. "O sobra usted o sobra el señor Velasco en este gobierno", alegó.

En su turno de réplica, Bravo pidió "no entrar en descalificaciones" y rechazó la incompatibilidad entre Velasco y él, tras repetir como ya dijo hace unos días que si finalmente el Presupuesto no sale adelante "la única responsabilidad será mía" como interlocutor oficial de las negociaciones. Unas negociaciones en las que "claro que he hablado con Vox, no hay ningún problema en decirlo".

De nuevo en la tribuna, el portavoz socialista negó la disposición del Gobierno a negociar con ellos las cuentas, a lo que Bravo contestó: "Yo no miento, le invitamos a negociar. De todas formas si usted quiere mañana a las 9.00 les esperamos en la consejería". "¿Por qué le cuesta tanto negociar? ¿por qué le parece tan malo llegar a acuerdos?", defendió entre reconocimientos a sus "37 años de experiencia" y méritos reconocidos a la oposición frente al desdén de los socialistas hacia ellos. Desde el escaño, Jiménez señaló a los diputados de Vox para indicar que "con Vox no" están abiertos a negociar, mientras Bravo defendió el diálogo abierto con todos.