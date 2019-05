El PSOE, con el “corazón contento” tras ganar en el 80% de los municipios

Un corazón era el símbolo de los socialistas en estas elecciones y al ritmo del “Corazón contento”, de Marisol, festejó el PSOE andaluz su victoria en el 80% de los municipios, entre ellos cuatro capitales: Granada, Jaén, Huelva y Sevilla, aunque los pactos que comenzarán a fraguarse desde esta misma noche pueden aguarle la fiesta en las dos primeras. Su secretaria general , Susana Díaz, había citado, como en las generales, como siempre, en el cuartel general de San Vicente, donde estuvo arropada por su familia. El alcalde sevillano y candidato a la reelección, Juan Espadas, llegó sobre las 21.40 acompañado de su esposa. La comparecencia de ambos se hizo esperar porque debían aguardar a que el secretario general de su partido, Pedro Sánchez, finalizara su intervención y eso no ocurrió hasta pasadas las 00.20. Entretanto, la sede socialista se convirtió en una pista de baile con Marisol y Raphael sonando en bucle. Con los compases del himno socialista irrumpieron Díaz y Espadas, exultante al confirmar que había mejorado sus resultados de las anteriores municipales. Con 13 concejales, a tres de la mayoría absoluta, su intención es reeditar el Gobierno en solitario como en los últimos cuatro años como ha venido anunciando en campaña. “Los socialistas andaluces queremos dar las gracias a todos nuestros votantes porque una vez más nos han dado la mayoría. Hemos ganado en cuatro capitales, en el 80% de los municipios de Andalucía y en capitales como Granada, que hacía treinta años que no ganábamos”, comenzó la líder socialista. Díaz definió estas dos últimas semanas como “un campañón”. “El 28 de abril los andaluces pusieron al trifachito en su sitio y un mes después la diferencia ha sido todavía mayor”, aseguró en referencia al Gobierno de la Junta. Ella misma dio la palabra “al mejor alcalde de Sevilla”. Espadas sonreía pero seguro que lo hizo más durante el arranque de la noche, cuando los primeros escrutinios lo situaban a solo un concejal de la mayoría absoluta. Al final, son tres los ediles que lo separan de los 16 necesarios. El candidato del PSOE agradeció “el pedazo de resultado” cosechado en la capital, asegurando que la campaña ha durado para ellos cuatro años. “En cuatro años en la oposición y en cuatro en el Gobierno hemos sido capaces de convencer a más de 124.000 sevillanos”, dijo, para recordar que es uno de los mejores resultados del PSOE en la ciudad. De hecho, hacía 16 años que su partido no ganaba unas elecciones en Sevilla capital, cuando Alfredo Sánchez Monteseirín encadenó tres mandatos consecutivos, gracias al apoyo de IU. Su victoria se fraguó en ocho de los once distritos de la capital y en los otros tres han crecido diez puntos de media, según detalló.

La euforia continuó en el abarrotado patio central de la sede, solo interrumpida por una breve conexión por vídeollamada con el alcalde granadino y candidato del PSOE, Paco Cuenca. Al filo de la una de la madrugada, la fiesta se dio por concluida.