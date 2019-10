Javier Aureliano García: «Todo el presupuesto se va a ejecutar teniendo en cuenta la lucha contra la despoblación»

La lucha contra el éxodo rural, el apoyo al sector hortofrutícola y el turismo son los ejes sobre los que pivotará la acción de gobierno de la Diputación de Almería este mandato. Su presidente, Javier Aureliano García, desgrana los planes de la institución supramunicipal y argumenta su decisión de no concurrir como cabeza de lista al Congreso por la provincia.

En su toma de posesión mostró su preocupación por la despoblación. De hecho, ha creado un área de Presidencia, Despoblación y Turismo. ¿Este problema es más acusado en Almería que en otras provincias?

Almería es la provincia que menos acusa este problema. De todas formas, hay que tomar medidas antes de que no tenga solución. Siempre digo una cosa: no queremos obligar a nadie a que viva en un pueblo, pero tampoco queremos que nadie se sienta obligado a vivir en una ciudad. Creamos un área para abordar el reto demográfico e igualar las oportunidades con políticas transversales. Todo el presupuesto de la Diputación, que son 230 millones de euros, se va a ejecutar teniendo en cuenta la lucha contra la despoblación.

¿Qué medidas propone para que los jóvenes no se sientan obligados a abandonar sus pueblos?

Uno de los factores para que no haya despoblación es el empleo. También debe haber servicios. Hemos puesto en marcha un plan de autónomos para ayudar a los que se instalen en municipios de menos de 3.000 habitantes o que ya estén instalados y quieran reformar su negocio. Hacemos muchas inversiones en municipios de menos de 20.000 habitantes para intentar generar servicios y empleo. Los servicios son de todo tipo, como financieros, culturales o deportivos. Tenemos otro plan de lucha contra la exclusión financiera. En municipios donde no hay cajeros o agentes financieros, la Diputación pone un cajero automático. La primera parte del programa ya se ha aprobado en el Pleno. Igualmente, potenciamos la marca «Sabores Almería» para asentar la población y crear riqueza y empleo. Damos plataforma y contenido a empresas que tienen productos de calidad para que los puedan promocionar. También tenemos en marcha un servicio provincial de vivienda, donde hay viviendas de alquiler con opción a compra para los jóvenes.

Recibió el apoyo de Vox en su investidura. ¿Le planteó alguna contrapartida?

En absoluto. El PP tiene mayoría absoluta en la Diputación. Vox no tiene ningún tipo de privilegio respecto al PSOE o Ciudadanos. Cuando consultamos a los grupos de la oposición, los tratamos igual a todos. Procuramos que todos opinen y que aporten. De todas formas, agradezco el apoyo que depositaron en el PP.

La agricultura es un sector prioritario en la economía almeriense. ¿Va a afectar la subida de los aranceles por parte de Estados Unidos?

Puede afectar. Es verdad que vendemos productos hortofrutícolas a Estados Unidos, pero nuestro principal mercado es Europa. Ahí es donde tenemos que batirnos. Nos intentaron marcar con los aranceles rusos y al final intentamos solucionar esa situación. Evidentemente estamos preocupados porque la agricultura es nuestro principal pilar económico. La Diputación siempre estará ahí con inversiones y apoyo institucional y logístico.

Ha dicho que daría un paso más en el compromiso con la industria audiovisual. La Diputación acaba de renovar su apoyo a Fical. ¿Qué otras medidas contempla?

Hemos puesto en marcha la Oficina Provincial de Cine. Centralizamos los rodajes para que los productores y directores no tengan trabas burocráticas. La industria del cine es muy importante en nuestra provincia. El tema de las localizaciones es un terreno que estamos explorando y está saliendo bastante bien. En el proceso de rodaje está la arquitectura efímera, los extras, el cátering... En el post-rodaje ponemos en valor el turismo cinematográfico. En Almería se han rodado grandes superproducciones, como por ejemplo «Indiana Jones y la última cruzada» o «Lawrence de Arabia». También «Juego de Tronos» o «La casa de papel». Utilizamos Fical como una especie de «fan trip». Traemos a directores, productores y actores y los paseamos por toda la provincia. El cine en Almería ha estado dormido durante unos años, pero con estas medidas está empezando a resurgir.

El Museo del Realismo Español es un proyecto emblemático. ¿Cuándo será una realidad?

Ya se está trabajando y se está rehabilitando el antiguo Hospital Provincial. Ya hemos invertido dos millones de euros en este espacio y se han adjudicado cinco millones más. Queda una tercera fase. Este museo se lo rifaban muchas provincias de España, incluso la capital. Al final hemos tenido la gran suerte de que recaiga en Almería. Nuestro objetivo es que esté abierto a finales del año 2020 o durante el primer trimestre de 2021. Es la mayor inversión cultural que se ha hecho en la historia reciente de la provincia de Almería.

¿Siente más apoyo de la Junta con el Gobierno de PP-Ciudadanos?

Por suerte sí. Antes nunca lo hemos sentido. Jamás la ex presidenta de la Junta había pisado la Diputación de Almería para preguntar qué necesitábamos. Juanma Moreno lo ha hecho. Tampoco me había llamado para preocuparse por los problemas de Almería. Juanma Moreno no sólo me llama, sino que viene. Para ver a la ex presidenta en Almería había que tener muchísima suerte. Ahora Juanma Moreno es uno más en Almería, junto a los consejeros de su Gobierno, empezando por la titular de Agricultura, que es almeriense.

Finalmente no encabezará la lista del PP al Congreso por Almería. ¿Por qué?

Ha sido una decisión que he tomado yo. Quiero estar centrado al cien por cien en el gobierno de la provincia. Tengo un cargo en la dirección nacional del partido, soy secretario de política provincial, y lo voy a compatibilizar con la Presidencia de la Diputación. Agradezco profundamente el ofrecimiento a Pablo Casado y a Teodoro García Egea y la comprensión que han tenido Juanma Moreno y Gabriel Amat cuando dije que me quedaba en Almería.