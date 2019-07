Los cierres de camas vuelven a los hospitales por vacaciones

Llega el mes de julio y las alarmas se encienden en los sindicatos de la rama sanitaria, dados los recortes asistenciales que se acometen en verano. Satse denunció ayer que más de 1.800 camas cerrarán en los hospitales andaluces, una medida que «afectará negativamente a la seguridad y la salud de los ciudadanos y enfermeros». La central ha elaborado su particular ranking, en el que Andalucía ocupa el tercer puesto. La lista la encabeza Valencia, con más de 3.000 camas cerradas. Le sigue Cataluña, con casi 1.900. En total, estarán inoperativas 12.700 camas en los hospitales de toda España, remarcando el sindicato que los servicios de salud autonómicos tienen un «afán cortoplacista con el objetivo de ahorrar dinero».

A su juicio, con esta medida se incrementarán las listas de espera, «al paralizarse las consultas externas, las pruebas diagnósticas y las intervenciones quirúrgicas no urgentes». «Seguir afirmando que no cierran camas sino que adecúan la oferta asistencial a la demanda o simplemente decir que no están cerradas sino 'en reserva' es un insulto a la inteligencia de cualquiera», subraya, además de recordar que las cifras que apunta son «de mínimos», ya que determinadas gerencias se han negado a ofrecer a la organización sindical las cifras de algunos hospitales para «ocultar su intencionalidad obsesiva con ahorrar a costa de los pacientes y ciudadanos». Los recortes, ahonda Satse, también afectan a los centros de salud, ya que un «alto porcentaje» de ellos cierran por las tardes, lo que supone «un nuevo obstáculo para que el ciudadano reciba atención sanitaria cuando lo necesite».

Otra consecuencia de los cierres de camas es las masificación en las urgencias, obligando a los profesionales sanitarios a atender a los pacientes en los pasillos. «También aumenta el índice de enfermos que no son atendidos en la unidad correspondiente a su patología, lo que deteriora la calidad de la asistencia». En el plano laboral, las críticas por las escasas sustituciones se recrudecen. El sindicato alerta de «sobrecarga laboral» en este sentido, puesto que no se sustituye «convenientemente» a los profesionales que se van de vacaciones. «La situación varía según las comunidades autónomas, pero los porcentajes de contratación de suplencias de enfermeros en muchos centros sanitarios no llegan ni al 50 por ciento».

La Consejería de Salud, por su parte, tiene previsto reforzar las plantillas en los meses de julio y agosto y, en el caso concreto de los quirófanos, estarán operativos al 50 por ciento, «evitando los anteriores masivos cierres de camas y contribuyendo al objetivo de eliminar la bolsa de pacientes en lista de espera gracias al plan de choque aprobado por el Gobierno andaluz». Estas medidas se incluyen en el Plan de Vacaciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS), aprobado el pasado mes de mayo por unanimidad en la mesa sectorial de Salud. De esta manera, el departamento que dirige Jesús Aguirre contratará a más de 18.100 profesionales en verano, que trabajarán en 49 hospitales y más de 1.500 centros de salud. La cifra supone un 14 por ciento más respecto al año pasado, cuando se formalizaron 15.890 contratos. En concreto, las plantillas se reforzarán con 1.500 médicos más, 6.500 enfermeros, 1.100 técnicos superiores, 4.200 profesionales de grado medio, cerca de un millar de personal de gestión, 500 profesionales de mantenimiento y 3.300 contratos del ámbito de la hostelería, servicios y atención social.

La media de duración de los contratos será de dos meses y se cubrirán especialmente las categorías con más dificultades para encontrar personal, como la medicina de familia o pediatría. Estos contratos, tal y como recuerda la Consejería de Salud, se suman a los 479 nuevos profesionales contratados entre febrero y mayo, con una duración mínima de seis meses, lo que supone un crecimiento del 2,4 por ciento de la plantilla.

El SAS también ha retomado el programa destinado a retribuir al personal sanitario que voluntariamente contribuya a la mejora de las sustituciones. De esta manera, tendrán un incentivo por módulos de cuatro horas de asistencia diaria fuera de su horario ordinario de 142,6 euros para los profesionales del grupo A –2.000 euros mensuales como máximo–. Para el grupo A1 la cantidad asciende a 93,36 euros.