Miguel Rus: «La empresa privada es la que nos ha sacado de la crisis»

Optimista pero con cautela. El presidente de la patronal sevillana quiere desmontar el mito de «la capital de Andalucía se lleva todas las inversiones» y analiza los nubarrones que se ciernen sobre la economía.

En junio se constituyó la plataforma «Sevilla ya» para reclamar a las administraciones la ejecución de proyectos pendientes en la provincia. Sin embargo, en otras ciudades andaluzas existe cierto sentimiento de agravio. ¿Está de acuerdo con esta percepción?

Las sensaciones pueden ser las que uno quiera, pero los números son irrefutables. Sevilla ha sido la gran castigada en estos últimos 20 años. Solamente hay que ver el coeficiente de inversión por habitante. Parece que el dicho de «Sevilla se lleva todas las inversiones porque es la capital» se va convirtiendo en una costumbre. Con los malogrados PGE de 2019 era la primera vez que a Sevilla se le daba la inversión acorde a su coeficiente de población.

¿Cuáles son las infraestructuras más urgentes?

La plataforma recoge una sensación de indignación y desesperación. Es urgente la SE-40. La ciudad, su área metropolitana y la provincia están bloqueadas en las horas punta. Día a día va siendo peor. Nos queda el cuello de botella del puente del Centenario y la obra clave de los túneles. Los estudios de movilidad dicen que el 50 por ciento del tráfico que recibe la ciudad proviene del área metropolitana. El metro también es fundamental. Es un proyecto de hace más de 20 años. Pero el metro no era esto. Era un conjunto de líneas que se quedaron bloqueadas por la crisis. El 27 de septiembre mantendremos una reunión con la consejera de Fomento para conocer las prioridades en cuanto al metro y esperemos que se plantee una solución rápida. El presupuesto inicial de un millón y medio de euros nos parece ridículo, vergonzoso e inadmisible. Estas deficiencias nos hacen ser menos competitivos. Hay empresas que al final terminan yéndose a otras zonas.

¿Existe una sociedad civil organizada y reivindicativa? Se crearon otras plataformas, como «Sevilla por su puerto», que luego se quedaron en nada.

Siempre me acuerdo de la frase «Sevilla es eterna porque se eternizan sus proyectos». Esta plataforma no tiene nada que ver con la otra. Planteábamos que el río navegable es una fuente de riqueza. No hay transporte más competitivo que el marítimo. Ahora detectamos cierto grado de crispación. Que hay que abordar los proyectos pendientes es un clamor social y es lo que queremos transmitir a las administraciones. Sevilla no puede esperar más, se nos está yendo el carro. Nos están adelantando el resto de ciudades. No queremos más que los demás. Queremos tener las mismas oportunidades y ser competitivos. Lo que no puede ser es que cada vez recibamos menos y tenemos, por ejemplo, los seis barrios más pobres de España. Voy más allá. Hay que ver cómo se va reponiendo lo que no se nos ha dado para que volvamos al sitio en el que estábamos.

El Tribunal Supremo enterró el dragado del Guadalquivir. ¿Qué efectos tiene esta sentencia?

Tiene un efecto enorme porque el río no deja de ser una autopista para la inversión y el empleo. Hay empresas que ya están invirtiendo en otros puertos. No se ha defendido adecuadamente el dragado. Hay administraciones que no han tenido constancia de este proyecto.

Mantiene una queja constante sobre la gran cantidad de trabas administrativas que se encuentran los emprendedores cuando quieren poner en marcha un negocio. La Junta ya ha dado pasos para reducirlas. ¿Le parecen suficientes las medidas que se han tomado?

Se han presentado iniciativas interesantes sobre la eliminación de duplicidades y requerimientos medioambientales, también en el ámbito urbanístico. Junto a ello, se trabaja en reducir los trámites de contestación. Al final los retrasos cuestan dinero y restan competitividad. Una de las grandes expectativas de los empresarios es que esa reducción de trabas sea una realidad antes de final de año.

El empresario busca estabilidad. ¿Se da ahora ese clima?

Desgraciadamente no. La inestabilidad política es igual a inseguridad jurídica. Ahora los vientos vienen de frente. Nos encontramos con la competencia de China, veremos a ver qué pasa con lo de Irán, el Brexit, la subida del petróleo, la disminución del crecimiento en Alemania, las ventas han bajado un 40 por ciento en el sector del automóvil. Hay fondos de inversión que han decidido optar por el «tiempo muerto». La empresa privada es la que nos ha sacado de la crisis, no las administraciones.

Espadas revalidó la Alcaldía en mayo. ¿Que deberes le pone?

Hay problemas de limpieza y también hay que afrontar la rehabilitación de edificios. No paramos de pedir presupuestos a todas las administraciones.

Turismo

El Consistorio de Sevilla baraja la implantación de una tasa turística, una iniciativa que, según Rus, «está funcionando en muchas ciudades». No obstante, el presidente de la patronal sevillana reclama que se articule «en total colaboración con el sector» y que lo recaudado se invierta en las necesidades de las empresas y en promoción.