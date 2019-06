Vox cumple su órdago y presentará una enmienda a la totalidad del Presupuesto

Vox confirma su órdago al gobierno de coalición PP-Ciudadanos en la Junta y presentará el jueves una enmienda a la totalidad a los Presupuestos autonómicos, los primeros del ejecutivo «del cambio». Lo hará en el registro del Parlamento andaluz una hora antes de que finalice el plazo, pese al ofrecimiento de los populares de negociar las partidas para obtener su aprobación. Con todo, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, reclamó «serenidad y calma» porque hay tiempo para llegar a un acuerdo hasta el próximo miércoles, cuando se celebrará el debate parlamentario. Es en esta sesión plenaria donde se confirmará si las cuentas autonómicas salen adelante o no. El PP confía en llegar a un acuerdo con el partido de Santiago Abascal que propicie la retirada de esta enmienda. Adelante Andalucía es otra formación que sigue los pasos de Vox con su rechazo al Presupuesto.

«No me imagino que después de esperar cuarenta años para cambiar Andalucía, a la primera de cambio, cuando llevamos cuatro meses, nos echaran abajo los Presupuestos», aseguró Moreno, quien destacó que el grupo parlamentario del PP y el consejero de Hacienda mantienen «relaciones fluidas» con Vox e insistió en que «las puertas del Gobierno andaluz están abiertas» para que esta formación diga cuáles son sus preocupaciones o dónde ven «margen de mejora». De igual manera, confió en que se llegue a un acuerdo, ya que si Vox quiere un cambio de políticas «lo importante es decirle sí a los nuevos presupuestos y decirle que no a los antiguos del PSOE».

El contexto postelectoral influye en esta posición, algo que no pasó por alto Moreno. De hecho, aseguró que la negociación en otros territorios y en las capitales andaluzas genera «un efecto contagio inevitable» y «un ruido de fondo», por lo que destacó que eso no debe relacionarse con los Presupuestos. «Tenemos tiempo», manifestó el presidente de la Junta, quien pidió «altura de miras» a Vox porque eso servirá para trasladar un mensaje de «estabilidad» en la región y para «consolidar el cambio» con unos presupuestos «que no sean de los socialistas».

Moreno señaló que cada día que pasa con el anterior Presupuesto prorrogado «significa que no estamos consiguiendo impulsar el cambio que votaron los andaluces», por lo que cree que «no tiene sentido» que se mantengan unas cuentas «que atan, que vinculan y que condicionan» las políticas del Gobierno «a una etapa ya pasada».

Por su parte, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, señaló que espera que haya «sensatez» en las negociaciones que el consejero de Hacienda mantiene con Vox. Tras destacar que estos Presupuestos se presentan en un momento «importante» de crecimiento económico para Andalucía, Marín subrayó que «este tren» no se puede dejar pasar solo porque haya «tantísimos políticos de cara a la conformación de ayuntamientos de otras comunidades autónomas». También recalcó que el Gobierno andaluz «ya se ha sentado a negociar con todos. Hemos hablado con Vox, con Podemos, con el PSOE de los presupuestos de 2019, como no podía ser de otra forma».

Marín señaló que el consejero de Hacienda «está abierto a sentarse nuevamente con todos aquellos que deseen conocer con un poco más de profundidad el documento y convencerles de que son unos buenos presupuestos». De igual modo, pidió «encapsular» los contextos postelectorales en otras comunidades autónomas o municipios porque los andaluces el 2 de diciembre optaron por un «gobierno del cambio» del PP y Ciudadanos y con «el apoyo puntual de Vox a la investidura del presidente». «Lo que queda es llegar a acuerdos puntuales a lo largo de toda la legislatura para poder hacer de esta tierra una tierra próspera, donde los andaluces se sientan cómodos y eso es posible», concluyó.

El PSOE mostró su «indignación» por lo que considera una «utilización» de Andalucía por parte de la derecha y la extrema derecha coincidiendo con el debate de presupuestos y los pactos postelectorales, acusando al PP, Cs y Vox de poner «en peligro» la estabilidad económica e institucional de la comunidad. «Andalucía está siendo utilizada como moneda de cambio en negociaciones ajenas a los intereses de los andaluces», denunció el secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, quien agregó que esta circunstancia es consecuencia del gobierno «débil» que tiene la comunidad autónoma. Adelante Andalucía ahondó en la crítica señalando que el gobierno andaluz es un «rehén» político de la «ultraderecha nacionalista», lo que está provocando una inestabilidad consecuencia del «chantaje constante» de Vox. «Es denigrante que una comunidad histórica como Andalucía viva estos momentos tan dramáticos».

Los datos que desmontan el veto

La mayoría de los indicadores confirman el crecimiento económico de la comunidad autónoma. Un momento de bonanza que Vox no comparte, a tenor de su oposición al Presupuesto presentado por la Junta. Andalucía lideró el crecimiento económico, junto a Navarra, en el primer trimestre del año, situándose en el 0,7 por ciento, dos décimas más que en el resto de España. El número de personas ocupadas creció un 0,5 por ciento y aumentaron las sociedades mercantiles un 0,7 por ciento, frente a la bajada nacional del 0,8.