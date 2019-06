Sorpresa mayúscula en Burgos. El socialista Daniel de la Rosa resultó elegido alcalde de Burgos, al lograr 13 votos de su grupo y Podemos, frente a los 12 de Vicente Marañón de Ciudadanos. Además, Ángel Martín, de Vox cosechó dos apoyos en el pleno extraordinario.

Ya se había avisado en las últimas horas que Vox no iba a apoyar la investidura de Marañón, debido al “bloqueo establecido por Cs” y por “su actitud de desprecio a la ciudadanía burgalesa”.

De esta manera, a pesar de que la suma entre PP, Ciudadanos y Vox daba la alcaldía al centro derecha, será el PSOE el que dirija el Ayuntamiento burgalés, contra todo pronóstico, los próximos cuatro años.

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, anunció que su partido iniciará mañana los trámites para una moción de censura al alcalde socialista de Burgos, Daniel de la Rosa, “para que se cumpla el acuerdo pactado”.

En su perfil de Twiter, tras conocerse la elección del regidor socialista, Maroto publicó: "Vox ha incumplido su compromiso en Burgos permitiendo un alcalde del PSOE. El PP iniciará mañana los trámites para una moción de censura al alcalde socialista de Burgos para que se cumpla el acuerdo pactado".

Por su parte, desde la dirección nacional de Vox anunciaban mediante un comunicado que los concejales de Burgos tenían la orden de apoyar al candidato de Ciudadanos. Al haber incumplido la disciplina de partido “tendrán ahora que asumir las consecuencias que estimen oportunas el Comité de Garantías” de Vox en los próximos días. Los concejales de Vox en Burgos decidieron votar a su propio candidato ya que, según criticó Ángel Martín, candidato de Vox a la alcaldía PP y Cs tenían un "acuerdo secreto" a "espaldas de los burgaleses" en el que se ha tratado a la ciudad de Burgos como una mercancía entre ambos partidos. Martín se mostró dolido, además, porque Ciudadanos no ha querido hablar "en igualdad de condiciones" y se indica que "no se puede votar a un alcalde que no tiene los acuerdos necesarios para garantizar una estabilidad de gobierno".