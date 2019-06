La suerte no es lo que curre cuando todos los contrarios van a nuestro favor, sino cuando tenemos la oportunidad de contar lo ocurrido de otra manera. Curtis 50 Cent Jackson es un hombre con suerte. En el año 2000, cuando tenía decidido dejar el mundo del tráfico de drogas, recibió nueve disparos de bala. Sobrevivió, dejando claro que tenía una historia que contar. Ni siquiera tenía una historia, tenía muchas y la obligación de contarlas todas ues no se puede ir contra la suerte.

Primero lo hizo con discos de hip hop como «Get rich or die tryin» o «The massacre», con los que llegó a vender cerca de 30 millones de copias. Después lo hizo con películas autobiográficas que daban cuenta de la extraña suerte que se posee en un mundo lleno de muerte, traición y asco. Y, sin embargo, nunca había alcanzado el medio o vehículo adecuado para contar con todos sus matices lo que significaba ser él y vivir en un mundo cruel y violento.

Hasta que llegó la serie de televisión «Power» y junto a la showrrunner Courtney A. Kemp, encontraron una historia perfecta para contar todas las idiosincracias de la decadencia moral del mundo de la droga. El resultado es «Power», aplaudido thriller coral que nos traslada al mundo del hampa neoyorquino y que la plataforma Starzplay estrenará el 7 de julio la cuarta temporada. «Me reuní con Courtney y pronto vi que me sentía cómodo contándole todas mis historias porque veía cómo las dramatizaba en una forma que las sentía reconocibles. la verdad es que me di cuenta que le explicaba cosas que no había dicho a nadie nunca», aseguró ayer 50 Cent a este diario.

«Power», estrenada en 2014, es la historia de Ghost, un traficante de drogas dueño de un club nocturno en lo más alto de su poder que empieza a desear abandonar el mundo del hampa y centrarse en sus negocios legítimos. Pronto comprenderá que no le resultará sencillo y caerá en una espiral de desdichas que incluirá tener una aventura con la fiscal que acabará por detenerle. «Son personajes que he conocido, personas moralmente ambiguas que hacen cualquier cosa para seguir adelante sin temer repercusiones», dice.

«Dirigir es diferente»

El rapero, actor y empresario pasó ayer por Barcelona junto a la actrizNaturi Naughton para presentar las nuevas temporadas de una serie que acaba de finalizar el rodaje de su sexta temporada, en principio la última de la serie. «Iba a cerrar la historia aquí, pero cambié de opinión. Hemos abierto un mundo donde todavía hay muchas historias que contar, así que el año próximo estrenaremos la segunda parte de la serie», afirma 50 Cent, que esta temporada se ha estrenado como director. «Es algo diferente y muy estresante. Ser el primero en llegar y el últim en irte, con todos dependiendo de ti, te acaba por pasar factura. Por eso nadie dirige dos episodios consecutivos en ninguna serie», confiesa.

En «Power», 50 Cent interpreta a Kanan, un turbio personaje capaz de todo para sobrevivir. «A veces la gente cree que soy yo y es un personaje que da miedo, así que no es algo positivo, pero al menos eso significa que he conseguido inmiscuirles por completo en la historia», reconoce el rapero y actor.