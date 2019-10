El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha evitado condenar la violencia que se produjo este martes en Cataluña hasta en tres ocasiones en que ha sido preguntado por los periodistas cuando se disponía a iniciar una marcha de protesta acompañado del ex lehendakari vasco Juan José Ibarretxe.

Torra ha sido interpelado hasta en tres ocasiones por los informadores, y cada vez que lo hacían se daba la vuelta o se hacía la foto con alguno de los manifestantes que estaban presentes, pero ha hecho caso omiso en todo momento de la pregunta.

Poco después, el president ha agradecido en un mensaje en Twitter recogido por Europa Press la presencia del ex lehendakari Juan José Ibarretxe en las ‘Marxes per la Llibertat’: “Muchas gracias, lehendakari Ibarretxe, por haber querido acompañarnos en la ‘Marxa per la Llibertat’ de Girona. Unidos, cívicos y pacíficos”. “Porque la violencia no nos representa y el sentido de justicia nos empuja”.

Sin embargo, cuando ha respondido a los periodistas, ha mostrado su apoyo a las manifestaciones que se están llevando a cabo como reacción a las condenas del Tribunal Supremo (TS) a los líderes independentistas.

“Es fantástico ver al pueblo movilizado. Es emocionante. Que nadie dude de que este presidente y el Govern está al lado de la gente”, ha asegurado en declaraciones a los medios tras asistir a la columna de las denominadas ‘Marchas por la Libertad’, impulsadas por ANC y Òmnium Cultural, que ha empezado en Girona.

Según Torra, quiere apoyar todas las manifestaciones que se están llevando a cabo en Cataluña “en contra de la sentencia y a favor del derecho de autodeterminación” y les ha deseado éxito, sin hacer alusión a los altercados registrados en diversos municipios catalanes como reacción al fallo, ni mencionar la violencia desatada anoche en Barcelona.

Para el presidente de la Generalitat, manifestaciones pacíficas como las impulsadas por ANC y Òmnium muestran lo mejor de los catalanes: “Estas marchas demuestran lo mejor del pueblo catalán. Espero que sea un gran éxito”.

Torra comparecerá mañana a las 10 horas en el Parlament, donde anunciará el rumbo que tomará el independentismo tras las sentencias.