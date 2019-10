Colau a Sánchez: “El teléfono se ha de coger siempre”

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha vuelto a insistir hoy en una entrevisa en Cataluña Ràdio, all presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el president Quim Torra que se sienten a dialogar. “Mientras el diálogo no sea posible, pido a los dos presidentes, Sánchez y Torra, que no escenifiquen la discrepancia. Si quieres hablar, la forma se encuentra “, les trasladó.

Colau sí ha hablado por teléfono con Sánchez, que ha tenido el gesto de llamar a la alcaldesa para interesarse por la situación de la ciudad, tal y como ha informado el propio presidente del Gobierno en funciones a través de su cuenta de Twitter