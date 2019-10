¿Cómo te puede afectar la huelga general de este viernes en Cataluña?

Marc llevaba días entusiasmado con la idea de hacer la primera excursión del año con sus compañeros de P5. Pero el colegio, de Barcelona, ha suspendido la salida a una granja de Vallgorguina, a 57 kilómetros. La empresa de autocares que debía llevar hoy a los niños de excursión no podía asegurar que llegaran a su destino. E igual que en el colegio de Marc, muchos centros han suspendido esta semana las salidas que tenían previstas. Las protestas contra la sentencia del juicio del “procés” han trastocado miles de agendas. Sólo el lunes, de los 1066 vuelos programados en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, se cancelaron 108. Por poner otro ejemplo, una multinacional del sector de la alimentación ha cambiado la reunión que tenía prevista la semana que viene en Barcelona a Marruecos y como ella, muchas empresas han anulado reuniones y cambiado agendas, sobre todo, el viernes, día en que los sindicatos Intersindical-CSC y la IAC-CATAC, de acento independentista y con poca representación en los centros de trabajo, han convocado una huelga general.

La Generalitat ha decretado unos servicios mínimos en el trasnsporte público, la sanidad o las escuelas. Pero se desentiende de los problemas que puedan haber en la red viaria a consecuencia de las marchas lentas de vehículos, cortes y concentraciones.

Transporte Público

El departamento de Trabajo de la Generalitat ha decretado unos servicios mínimos del 33 por ciento en Cercanías. Ferrocarrilles de la Generalitat de Cataluña (FGC) circularán al 50 por ciento en hora punta, entre las 6.30 y las 9.30 horas, y entre las 17.00 y las 20.00 horas. El resto de la jornada, los trenes tendrán una frecuencia del 25 por ciento, igual que el Metro de Barcelona, los autobuses de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) y los tranvías.

El servicio de autobús que une Barcelona con el aeropuerto también funcionará al 50 por ciento.

El transporte sanitario atenderá todas las urgencias médicas, tratamientos oncológicos, de diálisis y pruebas urgentes, inclusive.

Se mantendrá también el servicio habitual de transporte para personas con discapacidad y el transporte escolar para acceder a los centros de infantil y primaria que no tengan un medio de transporte público alternativo.

Sanidad

Los servicios de urgencias y las unidades especiales de la sanidad pública catalana funcionarán con su horario habitual. Las unidades de cuidados intensivos, unidades coronarias, hemodiálisis, neonatología y partos no verán alterado su servicio. Los hospitales tienen que garantizar los tratamientos de radioteraia y quimioterapia en casos urgentes y de necesidad vital. El resto de casos quedará en manos del facultativo que atienda al paciente.

Los centros de atención primaria (CAP) han decretado un mínimo del 25% del servicio ordinario.

La actividad quirúrgica que no se pueda aplazar derivada de la atención urgente y grave, quedará en manos de la dirección médica.

Las farmacias tendrán los mismos turnos que durante las guardias o noches. Y la atención telefónica de urgencias médicas y emergencias contará con un 85% del personal.

En caso de fallecimiento, los servicios mínimos del traslado de difuntos a las salas de refrigeración será del 85%. Mientras que los servicios administrativos y de atención a los familiares serán del 50%.

Educación

Uno de los sindicatos convocantes de la huelga sí tiene presencia en los colegios e institutos, donde el seguimiento puede ser mayor que en otros sectores. Los centros han informado ya a las familias que el viernes hay convocada una huelga general que puede afectar la actividad de las escuelas. Los colegios se abrirán, pero como no pueden predecir cuál será su alcance el trabajo en el aula, se adaptará a las circunstancias. En infantil y primaria, habrá un docente por cada seis aulas, nadie en la ESO, Bachillerato y FP, y un tercio de personal en horario de comedor. También contarán con una persona del equipo directivo. De ir todos los niños a clase el viernes un profesor podría tener que encargarse de 150 niños. En los centros de educación especial, habrá un profesor cada cuatro aulas. En las guarderías trabajará un tercio de la plantilla.

Universidades

Desde el lunes, los alumnos de primero de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) no pisan el aula, aunque oficialmente no hay clases anuladas. De cara al viernes, el rectorado “recomienda” suspender actividades académicas evaluables como exámenes, prácticas, seminarios y otras tareas de carácter obligatorio para “garantizar el libre ejercicio del derecho de protesta”, pero mantiene las clases. No puede suspender la actividad lectiva de forma general porque los profesores tienen libertad de cátedra.

El Sindicato de Estudiantes ha arrancado hoy una huelga de 72 horas que culminará el viernes. Y el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), con mayor presencia en los campus, esta mañana ya han convocado acciones. En la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) se han reunido en la plaza cívica y se han dirigido al rectorado para reclamar al centro que “pare institucionalmente las clases” como protesta por la sentencia contra los líderes del “procés. En la Universidad de Lleida, las clases están paradas desde el lunes. Los estudiantes son uno de los colectivos más movilizados y con mayor participación en el tsunamo de protestas desplegado en Cataluña desde que se hizo pública la sentencia.

Marchas

Paralelamente, columnas de ciudadanos de todos los puntos de Cataluña, alentados por la plataforma “Tsunami Democràtic”, se dirigen desde hoy a Barcelona. Las marchas durarán tres días, hasta el viernes, donde tienen previsto confluir en el centro de la ciudad.

320.000 euros costará la noche de furia

La Asociación de comerciantes y amigos del Paseo de Gràcia, pidió a través de su presidente, Lluís Sans, que se cambie el recorrido de la manifestación del viernes, después de sufrir una noche de furia que costará a Barcelona 320.000 euros.