El Ayuntamiento de Sabadell apoya una consulta popular sobre Monarquía o República

El pleno del Ayuntamiento de Sabadell aprobó ayer una moción para apoyar la celebración de una consulta ciudadana para elegir entre Monarquía o República, informa Efe.

Se trata de una moción que la entidad ciudadana Associació Sabadell per la República trasladó al pleno municipal, y que contó con los votos favorables de los grupos de ERC, Crida per Sabadell, Junts per Sabadell y Podemos, la abstención del PSC y el voto en contra de Ciudadanos.

En la moción se expresa que la monarquía parlamentaria española “ha demostrado que no solo no garantiza los derechos y libertades, sino que es un freno para alcanzarlos”, según reza el texto. Por ello, considera el actual sistema “injusto y antidemocrático”, dado que no se puede elegir al jefe del Estado, y reprocha la actitud de Felipe VI ante el referéndum del 1 de octubre de 2017 y su posterior comparecencia televisada, el 3 de octubre del mismo año.

Las formaciones presentes que han dado su apoyo a la moción han celebrado la iniciativa ciudadana, mientras que Ciudadanos considera que se trata de un “ataque no solo a la Monarquía, sino al Estado español”.

La consulta tiene previsto celebrarse el próximo 6 de octubre con varias actividades y puntos de votación repartidos por toda la ciudad.