‼️ MISSATGE D'ORIOL @junqueras DES DE LLEDONERS: "Estic emprenyat i indignat. Segur que a fora també ho esteu. Això no farà pas que abandonem els valors republicans. Avui tenim més motius per voler la #independència i per seguir defensant la justícia, la llibertat i el progrés" pic.twitter.com/rfnQprenwL

Lo primer que dijo Junqueras es que el juicio ha sido “injusto”, que la condena “es una venganza” y que los 13 años por sedición y malversación a los que ha sido condenado no cambiará sus convicciones. “No dejaremos de ser independentistas ni abandonaremos nuestras ideas”, confirmó. En la misma línea del tuit que lanzó a primera hora de la mañana, corroboró que “no quiero vivir en un Estado que persigue a demócratas, prohibe votar y protestar y encarcela por ideas políticas, quiero vivir en un Estado democrático donde votar no sea delito”. Junqueras, que admitió estar enfadado e indignado, ve venganza y voluntad de castigar al independentismo con una sentencia que cree que condena al propio Estado por ser más política que jurídica, según interpreta. Aunque comparte con Pedro Sánchez que la sentencia abre una nueva etapa, sigue pensando que la independencia es inevitable y llama a la ciudadanía a no desfallecer. El ex vicepresidente de la Generalitat considera que el fallo no va para los acusados sino para Cataluña: "Es un castigo contra todos, contra todos los que vivimos ahora y aquí, todos los que vivimos en Cataluña". “Estoy enfadado, claro, indignado. Seguro que afuera también lo estáis", y añade Junqueras que hoy existen más motivos para ser republicano e independentista y defender la justicia, la libertad y el progreso.

El mensaje de Junqueras duró poco más de un minuto, se despidió con un “Visca Cataluña”.

Jordi Cuixart también habla por teléfono

Ante la sede de Òmnium Cultural, su portavoz, Marcel Mauri desafió a la justicia al interpretar que “como ha habido un juicio político, la sentencia no la dictan los jueces, la hemos de dictar los ciudadanos”. Para animar a las personas congregadas ante la sede de Òmnium Cultural, a continuar defendiendo el derecho de autodeterminación y la amnistía de lo que consideran presos políticos, Mauri reprodujo unas palabras grabadas esta misma mañana por teléfono de Jordi Cuixart.