Los 15 minutos en el “infierno” de un policía en Barcelona: “¡Nos van a matar!”

“¡Rápido que no os da tiempo!”

Ya era medianoche y los ánimos estaban más caldeados. “¡Rapido que no os da tiempo!”, les apremiaban desde el coche de los mossos. “Nos pusimos corriendo de nuevo todo el equipo de protección justo cuando llegaban unas 300 personas con cascos de moto y nos tiraron todo lo que pudieron”. La orden para este grupo de la UIP era “solo” tirar salvas; es decir tratar de asustarlos con el ruido, pero ellos lo sabían y se hicieron fuertes en el lugar. “Cuando ven que no tiramos pelotas no tienen miedo. Les oíamos cómo gritaban entre ellos: “¡Eh, que no tiran nada! ¡No nos vamos nadie de aquí””. La situación se estaba empezando a complicar porque los CDR se “envalentonaron” y veían que tenían más “armas” que la propia Policía. “Menos mal que un mando de Valencia, a las órdenes de quien estábamos, decidió intervenir y nos dijo: ¡Venga, meted pelotas, que nos van a matar!”. La batalla campal duraría no más de 15 minutos pero al agente se le hizo una eternidad. “En realidad, quizás fue menos. No lo sé”, admite. La decisión de lanzar las pelotas funcionó a nivel disuasorio: “Solo con dos, se quitaron de la zona tan peligrosa, porque estaban demasiado cerca”. El resto de la noche transcurrió con más calma y regresaron al hotel sobre las 9 de la mañana. Lejos de sentir ganas de volver a casa, todos los agentes de la UIP con los que ha hablado este diario coinciden en lo mismo. “Éste es nuestro trabajo. Estamos orgullosos de estar aquí hasta que haga falta”. En realidad lo que subyace es un verdadero sentimiento de hermandad entre ellos y aprecian la gratitud de la gente y, en esta ocasión, también de los mossos. “Nos dan las gracias continuamente y nos dicen que ellos solos no podrían abarcar todo el problema”.